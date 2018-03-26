Пасхальный фестиваль на площади Юности будет посвящен благотворительности

В Зеленограде на площади Юности стартовала подготовка к городскому фестивалю «Пасхальный дар», который пройдет в нашем округе и на многих других площадках в Москве с 7 по 15 апреля. Об этом рассказал заместитель префекта округа Дмитрий Лавров

— Лейтмотивом фестиваля станет благотворительность, — сообщил заместитель префекта. — Для взрослых будет доступна информация о том, как можно поучаствовать в программах благотворительности, а для ребят будут предложены благотворительные мастер-классы, на которых они будут делать сувениры.

До конца марта организаторы фестиваля — Департамент торговли и услуг Москвы и ГБУ «Московские ярмарки» — сформируют списки участников-предпринимателей фестиваля. По словам Дмитрия Лаврова, зеленоградские бизнесмены также приняли активное участие в заявочной кампании, и именно им будет отдано предпочтение при выборе участников.

В рамках работы фестиваля на площади Юности разместятся 3 ресторана общественного питания, 5 торговых шале и 3 — анимационных, а также большое количество арт-объектов, посвященных Пасхе. Будет работать карусель. Также достигнута предварительная договоренность о том, что каток с искусственным льдом продолжит свою работу до окончания фестиваля. В том случае, если высокие положительные уличные температуры не позволят эксплуатировать ледовую площадку, разбор катка начнется только после завершения «Пасхального дара», чтобы не мешать отдыху зеленоградцев.