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Шубу за 500 тыс. руб украли у москвички в одном из ресторанов столицы
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Шубу за 500 тыс. руб украли у москвички в одном из ресторанов столицы 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
Неизвестные похитили норковую шубу стоимостью 500 тысяч рублей, которую 35-летняя жительница Москвы оставила в гардеробе ресторана на Мясницкой улице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Женщина пояснила, что 25 марта была на детском празднике в ресторане по адресу: улица Мясницкая, 13/20, где повесила в гардероб шубу из меха норки белого цвета. Позднее, собираясь домой, шубу в гардеробе она не обнаружила», — сказал собеседник агентства.
Стоимость шубы составляет 500 тысяч рублей. По факту кражи проводится доследственная проверка, добавил он.
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