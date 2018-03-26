Шубу за 500 тыс. руб украли у москвички в одном из ресторанов столицы

Неизвестные похитили норковую шубу стоимостью 500 тысяч рублей, которую 35-летняя жительница Москвы оставила в гардеробе ресторана на Мясницкой улице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Женщина пояснила, что 25 марта была на детском празднике в ресторане по адресу: улица Мясницкая, 13/20, где повесила в гардероб шубу из меха норки белого цвета. Позднее, собираясь домой, шубу в гардеробе она не обнаружила», — сказал собеседник агентства.

Стоимость шубы составляет 500 тысяч рублей. По факту кражи проводится доследственная проверка, добавил он.