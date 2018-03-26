Где есть в Париже, пять любимых мест генерального директора Maison Rostang Каролин Ростан

Maison Rostang

Когда вы приезжаете в Париж, вам наверняка хочется открыть для себя великую гастрономическую культуру Франции. Если это так, то выбор очевиден — Maison Rostang в 17-м округе Парижа (20 Rue Rennequin). Именно здесь можно увидеть и почувствовать знаменитое l’Art de Vivre à la française. Потому что не только еда, но и сервис на самом высоком уровне, для нас важна каждая деталь: посуда, сервировка, подача, стандарты качества — все это вместе создает для гостей удовольствие в кубе.

L'absinthe

Париж — не только центр гастрономии, но и город мечты для искушенного шопоголика. За покупками лучше всего отправиться в первый округ, где сосредоточены лучшие бутики, а на обед — в ресторан «Абсент» на Фобу́р-Сент-Оноре́ (24 Place du Marché Saint-Honoré). В винтажной атмосфере вы узнаете, как в начале века подавали абсент. Ловкие официанты красиво сервируют этот высокоградусный напиток, добавляют его в кофе и всячески развлекают публику. Два самых известных и символьных блюда в кафе — маленькие равиоли с кремом из лангустин и хот-дог с фуа-гра, магре из утки и пармезаном.

Pierre Hermé

На Place de la Concorde нельзя пропустить бутик легендарного мастера Pierre Hermé (4 Rue Cambon), который открылся три месяца назад. Даже те, кто равнодушен к сладостям не смогут устоять перед их многообразием и красотой. Особое внимание обратите на пирожные макаронс и эклеры, отличие от других знаменитых кондитерских не только в безупречности формы, но и в новациях вкуса. Сейчас в бутике можно попробовать оригинальное сочетание соленого и сладкого. Рекомендую зайти сюда на пятичасовой чай, а с собой берите лучший в Париже круассан с личи и малиной.

Les Poulettes Batignolles

Les Poulettes Batignolles (10 Rue de Cheroy) идеален для вечера в компании друзей. Шеф-повар ресторана — француз, а его жена (и сомелье} — испанка. По атмосфере это такое классическое бистро с очень изысканными блюдами (меню обновляется каждый день) и интересными винами.

Café Eiffel

Возвращаясь в Москву, можно еще немного продлить встречу с Францией и зайти в Café Eiffel в аэропорту имени Шарля де Голля. Это совершенно новая концепция ресторана, объединяющая гастрономию с французским know-how. Здесь исключительные продукты Франции, разнообразие вкусов, фирменные соусы, которые захочется собрать с тарелки до последней капли. Главная идея в том, чтобы выйти за пределы привычного, разделив с гостями страсть к вкусной еде, и сделать красивой любую трапезу — даже ту, что человек принимает в спешке между двумя перелетами. Моя рекомендация: бокал вина, традиционный тартин и bon voyage.