McDonald’s планирует открыть новые рестораны в городах-организаторах ЧМ-2018

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует открыть новые рестораны в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, сообщил RNS представитель компании.

«В течение 2018 года "Макдоналдс" планирует открыть около 40 новых предприятий, часть из них — как раз в городах, где будут проходить матчи Чемпионта мира», — сказал RNS представитель компании, не уточнив, где именно будут открыты эти рестораны.

При этом McDonald’s не планирует открывать временные рестораны и организовывать доставку в других городах, кроме Москвы.

Компания McDonald’s является спонсором ФИФА в категории «Спонсоры Чемпионата мира по футболу».

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.