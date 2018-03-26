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McDonald’s планирует открыть новые рестораны в городах-организаторах ЧМ-2018
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McDonald’s планирует открыть новые рестораны в городах-организаторах ЧМ-2018 

Rambler News Service 2 часа назад
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует открыть новые рестораны в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, сообщил RNS представитель компании.
«В течение 2018 года "Макдоналдс" планирует открыть около 40 новых предприятий, часть из них — как раз в городах, где будут проходить матчи Чемпионта мира», — сказал RNS представитель компании, не уточнив, где именно будут открыты эти рестораны.
При этом McDonald’s не планирует открывать временные рестораны и организовывать доставку в других городах, кроме Москвы.
Компания McDonald’s является спонсором ФИФА в категории «Спонсоры Чемпионата мира по футболу».
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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