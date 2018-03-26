Японский шеф Аки Накагава: «Свекла у нас очень дорогая, а перловка — вообще экзотика!»

Буквально на три дня в Челябинск заглянула удивительная гостья — шеф-повар из Японии Аки Накагава. Сюда она прилетела, чтобы принять участие в весеннем фестивале японской культуры «Ханами». «Хорошие новости» сумели найти окно в плотном графике шефа и побеседовали о двух кухнях и двух культурах. Небольшая ремарка: японка несколько лет прожила в Москве, там же постигала искусство готовки русских блюд и блестяще выучила русский язык.

Когда мы встретились в ресторане, по телевизору показывали «Покемонов», поэтому начинаем беседу с вопроса о мультиках.

У нас довольно популярно аниме, дети с ума по нему сходят, а у вас показывают русские мультфильмы?

— По телевизору нет, но мои дети по интернету смотрят.

А что смотрят?

— Чебурашку, конечно! В Японии он очень популярен. На день святого Валентина, например, люди друг другу дарят Чебурашек.

Вы по образованию филолог. А как стали шеф-поваром?

— Я очень любила литературу, для этого пошла в университет. Моя специализация — американская литература, защищала диплом по «Великому Гэтсби». Но читала также Чехова, Достоевского, трудновато было (смеется). Параллельно изучала русский язык. Потом вышла замуж, а муж работает дипломатом, так мы переехали в Москву. Уже в России мне пришлось серьезно учиться русскому языку. Позанималась три месяца и поняла, что русский язык — это мой. Как жене дипломата мне часто приходилось готовить дома японские, европейские и русские блюда. И с русскими я общалась именно по теме кухни.

И так вы постепенно от вопросов, связанных с литературой, перешли к вопросам кухни? У вас ведь в Японии это считается искусством не меньшим, а может и большим литературы?

— В какой-то момент мне, действительно, захотелось больше узнать о своей, японской, кухне. Я родилась в Окаямо в западной Японии и думала, что наша кухня — это и есть традиционная японская кухня. Я стала ездить по стране, изучать кухню от севера до юга и параллельно, конечно же, много готовить, экспериментировать. Позже начала проводить мастер-классы для русских как в России, так и в Японии. Так что здесь мне очень помогло знание языка и культуры вашей страны.

А правда, что вы на все свои мастер-классы возите с собой нож. Он какой-то особенный?

— Мой нож появился у меня три года назад, когда я начала сотрудничать с шеф-поваром из Киото. Теперь всегда вожу его с собой. А еще про нож: он должен быть очень острым, чтобы можно было работать со свежими продуктам. Знаете, в Японии всегда свежие продукты, мы не замораживаем их, чтобы сохранить вкус, аромат продукта и не разрушать клетки.

Немного отойдем от темы еды. Вот Россия, какая она для вас? Теплая, холодная, странная?

— Атмосфера России для меня ассоциируется с теплотой. В Токио этого не хватает. Мы с семьей три года жили в Москве. Это самое хорошее время, дети были еще маленькие, чувствовали атмосферу русскую. Вся моя семья образовалась в России. Может быть, нам повезло, но вокруг были только хорошие, добрые, честные люди. Но должна сказать, что не всем японцам так повезло. Но для нас до сих пор няня, водитель, учитель русского языка как родные люди. Удивило, что когда мы только приехали в Москву, еще не знали, что нужно надевать на маленького ребенка шапочку, носки. И подходит незнакомая бабушка: «Почему без шапочки ходишь?». Как своя бабушка!

Ваши дети знают русский?

— Младший сын у меня три года ходил в садик с русскими детьми, немного выучил. Но мы все равно стараемся заниматься, ведь если постоянно не общаешься, навык утрачивается.

Как, кстати, у вас заведено: обычно женщина готовит дома обед или мужчина тоже подключается?

— Да, в основном женщины готовят. Но сейчас сильно меняются традиции. Еще 20 лет назад все женщины после заключения брака сидели дома не работали. Но сегодня все по-другому. И женщины уже могут сказать: «Я тоже работаю», а мужчины должны помогать заниматься домом. Сейчас женщины делают карьеру, поэтому поздно выходят замуж, лет в 40 и них нет возможности рожать много детей. Мой случай — когда трое малышей — скорее исключение.

А вы пробовали в России суши? У нас принято считать, что это прямо-таки самое японское-преяпонское блюдо.

— Да, пробовала. В России суши — это совсем не то, что я Японии суши. Такое только в России можно попробовать. Во-первых, сразу видно, что начинка не наша, например, авокадо. Хотя мы тоже придумываем новые суши. Но главное — рис. У нас очень аккуратное отношение к рису, нужно выбрать правильный свежий рис, вплоть до выбора сорта, региона, варить при правильной температуре, правильное время, а здесь, в России не столь серьезный поход.

Что для большинства японцев из русской кухни самое неприемлемое?

— Это сало, наверное, и холодец. Но лично я все это очень люблю. Для японок замороженный жир — это что-то страшное.

Тогда что больше нравится?

— Борщ. Причем у нас очень долго его неправильно готовили, это был просто томатный суп. У нас трудно достать свеклу, она только лет пять назад на рынке появилась. И сейчас мы можем готовить настоящий борщ. Я для журналов, телевидения давала свои рецепты даже.

А еще, кроме борща?

— Пирожки. Но они тоже были очень странные с китайской начинкой — жирное мясо, рисовая лапша и бамбук. Я хотела научить готовить именно русские пирожки, с нежной начинкой, с капустой, например. Еще в Японии очень любят грузинскую кухню — это в сознании тоже объединяется с русской. Наверное, потому, что в ней много специй, это нам знакомо. А еще недавно мне предложили работу в организации школьного питания, там меня попросили добавить русское блюдо в меню, чтобы дети через кухню узнали про Россию. Бюджет был ограничен: если переводить на русский рубли, то получится 150 рублей на ребенка. И вот, к сожалению, борщ не подошел, потому что свекла у нас очень дорогая. Я выбрала рассольник, тем более что ее составная часть — перловка — для нас экзотика. И в мае в японских школах дети впервые попробуют рассольник.

А есть ли новшества, которые японцы добавляют в русскую кухню, например, борщ с васаби?

— Нет, в нашем характере заложено сохранять традиции, поэтому совмещать мы не хотим. Но, когда мы приехали в Россию, то ели пельмени с соевым соусом. потому что пельмени похожи на гёдза. Но через несколько месяцев стали их есть только исключительно со сметаной.

Какие открытия для вы себя сделали относительно русской кухни?

— Я часто замечаю, что русские блюда можно готовить в больших количествах и с запасом, и они становятся вкуснее. В Японии мы готовим только то, что сейчас же съедим. Поэтому я каждый день после работы захожу в магазин, сразу готовлю и сразу подаю. И даже обидно, когда дети не приходят в ту же минуту к столу. Я ведь дома тоже шеф-повар и подаю блюда в идеальном состоянии.

Что общего, на ваш взгляд, у России и Японии?

— Мне кажется, русские — единственный народ, который чувствует тонкости японской закрытой культуры. Мы все скрываем внутри: вкус еды тот же, он раскрывается только во рту. Или поэзия — только три строчки. И удивительно, что русские это отлично понимают. И это потому, что русские тоже языковой народ, у вас есть чувство языка, вы трепетно относитесь к слову.