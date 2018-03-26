Плюющая в еду сотрудница фастфуда попала на видео

Видео, на котором сотрудница американского ресторана быстрого питания плюет в еду на глазах посетителей, вызвало скандал. Об этом сообщает NBC Montana.

Инцидент произошел в филиале сети ресторанов Pita Pit в американском городе Мизула, штат Монтана. На видео сотрудница кафе после спора с клиенткой плюнула в приготовленную для нее питу, швырнула испорченную еду через прилавок и сказала: «Это потому, что уже три ночи, и я хочу домой!». В чем заключался их конфликт, не уточняется.

Оскорбленная посетительница выложила ролик в Facebook, где его посмотрели около 385 тысяч раз. После этого владельцам заведения пришлось принести ей извинения. Они также заверили ее, что плюнувшая в еду сотрудница больше не работает в ресторане.

Pita Pit — канадская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из питы. Компании принадлежит более 500 заведений в 11 странах, в том числе в США, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Индии, Бразилиии, Панаме и Тринидаде и Тобаго.