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Плюющая в еду сотрудница фастфуда попала на видео
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Плюющая в еду сотрудница фастфуда попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Видео, на котором сотрудница американского ресторана быстрого питания плюет в еду на глазах посетителей, вызвало скандал. Об этом сообщает NBC Montana.
Инцидент произошел в филиале сети ресторанов Pita Pit в американском городе Мизула, штат Монтана. На видео сотрудница кафе после спора с клиенткой плюнула в приготовленную для нее питу, швырнула испорченную еду через прилавок и сказала: «Это потому, что уже три ночи, и я хочу домой!». В чем заключался их конфликт, не уточняется.
Оскорбленная посетительница выложила ролик в Facebook, где его посмотрели около 385 тысяч раз. После этого владельцам заведения пришлось принести ей извинения. Они также заверили ее, что плюнувшая в еду сотрудница больше не работает в ресторане.
Pita Pit — канадская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из питы. Компании принадлежит более 500 заведений в 11 странах, в том числе в США, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Индии, Бразилиии, Панаме и Тринидаде и Тобаго.
В 2013 году сообщалось, что в США сотрудника «Макдоналдс» приговорили к 29 месяцам тюремного заключения за плевок в гамбургер полицейского. Суд признал его слюну опасным предметом, поскольку у него позднее обнаружили гепатит C.
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