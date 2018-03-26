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Макдоналдс откроет новые рестораны к ЧМ-2018
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Макдоналдс откроет новые рестораны к ЧМ-2018 

Особое блюдо 7 минут назад
Фото: Особое блюдо
Макдоналдс планирует открыть новые рестораны в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018
Макдоналдс планирует открыть новые рестораны в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018.
«В течение 2018 года «Макдоналдс» планирует открыть около 40 новых предприятий, часть из них — как раз в городах, где будут проходить матчи Чемпионат мира», — рассказали RNS в компании.
В то же время фастфуд-гигант не планирует открывать временные заведения или организовывать доставку в другие города, кроме Москвы.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Саранске.
Фото: Facebook/McDonald's Russia
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