Макдоналдс откроет новые рестораны к ЧМ-2018

Макдоналдс планирует открыть новые рестораны в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018

Макдоналдс планирует открыть новые рестораны в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу-2018.

«В течение 2018 года «Макдоналдс» планирует открыть около 40 новых предприятий, часть из них — как раз в городах, где будут проходить матчи Чемпионат мира», — рассказали RNS в компании.

В то же время фастфуд-гигант не планирует открывать временные заведения или организовывать доставку в другие города, кроме Москвы.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Саранске.

Фото: Facebook/McDonald's Russia