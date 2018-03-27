Красноярцам не нравятся англоязычные названия магазинов и ресторанов

Англоязычные названия магазинов и ресторанов в центре Красноярска зачастую не нравятся горожанам. Жителям города они кажутся непонятными и вызывающими. Такие исследования провёл ученик школы № 36 Михаил Артемьев.

В своей работе школьник проанализировал 57 иностранных вывесок, которые встретились ему на центральных улицах города. Большинство названий содержат в себе знакомые всем слова и понятны потенциальному клиенту, например, слово «gold» — магазин ювелирных украшений, «Kids» — товары для детей, «coffee» — заведение общественного питания. Примерно половина названия содержат информацию о дизайнере или бренде.

А вот ярких названий, которые бы привлекали внимание прохожих, в центре, по мнению школьника, немного, зато есть много непонятных. Он спросил у людей о благозвучности и понятности 20 магазинов, которые на его взгляд могли вызвать негативную оценку, и выяснил, что молодёжь 15-20 лет все названия показались приемлемыми, дети 13-15 лет никаких эмоций не вызвали, но рекомендуют сменить. А вот молодым людям до 30 лет названия не понравились, поскольку очень абстрактные. В целом благозвучными были названы 10 из 20 названий магазинов на английском языке. А семь получили негативную оценку. Красноярцы назвали их нелогичными, заумными, парадоксальными и неблагозвучными. Кстати, эти организации уже прекратили своё существование.