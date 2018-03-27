Ещё
Красноярцам не нравятся англоязычные названия магазинов и ресторанов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярцам не нравятся англоязычные названия магазинов и ресторанов 

АиФ Красноярск 22 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Англоязычные названия магазинов и ресторанов в центре Красноярска зачастую не нравятся горожанам. Жителям города они кажутся непонятными и вызывающими. Такие исследования провёл ученик школы № 36 Михаил Артемьев.
В своей работе школьник проанализировал 57 иностранных вывесок, которые встретились ему на центральных улицах города. Большинство названий содержат в себе знакомые всем слова и понятны потенциальному клиенту, например, слово «gold» — магазин ювелирных украшений, «Kids» — товары для детей, «coffee» — заведение общественного питания. Примерно половина названия содержат информацию о дизайнере или бренде.
А вот ярких названий, которые бы привлекали внимание прохожих, в центре, по мнению школьника, немного, зато есть много непонятных. Он спросил у людей о благозвучности и понятности 20 магазинов, которые на его взгляд могли вызвать негативную оценку, и выяснил, что молодёжь 15-20 лет все названия показались приемлемыми, дети 13-15 лет никаких эмоций не вызвали, но рекомендуют сменить. А вот молодым людям до 30 лет названия не понравились, поскольку очень абстрактные. В целом благозвучными были названы 10 из 20 названий магазинов на английском языке. А семь получили негативную оценку. Красноярцы назвали их нелогичными, заумными, парадоксальными и неблагозвучными. Кстати, эти организации уже прекратили своё существование.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярцы стали чаще посещать кафе, бары и рестораны Черпать ложкой океан. Почему чаще помогают те, у кого нет миллионов Красноярские зоозащитники спасают собаку с капканом на лапе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории12
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»1
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело6
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение