На Рублево-Успенском шоссе открылся классический ресторан с обширным итальянским меню

Tartufo — первый опыт главы телекомпании «ВИD» Александра Любимова в ресторанном бизнесе. Заведение расположилось на втором этаже торгового центра Dream House. Если судить по содержимому и ценам меню, Tartufo ожидаемо рассчитан на взрослую состоятельную публику, которая не намерена относиться к ресторану как к аттракциону. Обстановка под стать: здесь едва ли следят за модными течениями. Основа интерьера — пастельная палитра и стиль прованс; из деталей — дорогая мебель, лепнина, тяжелые портьеры, камины (во множественном числе!). В общем и целом, ресторан производит впечатление богатого загородного дома, что крайне соответствует локации. Позицию бренд-шефа ресторана занял Владимир Хохлов (La prima, La panorama, La provincia, La taverna), о котором известно, что он не раз проходил стажировки в Италии: в Пьемонте, в Тоскане, на Сицилии. Почерпнутые в этих поездках навыки и знания в области средиземноморской и итальянской кухни воплотились в меню Tartufo — большом, не лишенном авторского видения, изобилующем блюдами с титульным продуктом — трюфелем. Например, на закуску можно взять брускетту с баклажаном и трюфельным кремом (260 руб.), классическое вителло тоннато (890 руб.) или, скажем, тартар из устриц (1450 руб.). Список горячих блюд весьма пространен и полностью оправдывает ожидания от итальянского ресторана, но особенно команда Tartufo гордится своими ризотто: можно попробовать в том числе с тыквой и перепелкой (1050 руб.) или с рагу из дикого кабана (1350 руб.). В меню по полтора десятка видов пиццы и пасты, а кроме того, два варианта равиоли — оба довольно многообещающие: из классического теста с артишоками и шпинатом (580 руб.) и из черного с сибасом и креветками (1050 руб.).

Прямо в обеденных залах размещены лотки, где на льду красуется свежая рыба и морепродукты — приглянувшийся экземпляр также можно заказать, выбрав желаемый вид обработки. Среди прочего предлагают камчатского краба: за 13 000 рублей его целиком сварят, запекут под сыром или приготовят на гриле.

Адрес: ш. Рублево-Успенское, 85/1