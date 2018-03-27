Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в Нижегородской области в седьмой раз

Его темой в этом году станет «Дружба народов». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

На фестиваль приедут лучшие шеф-повара известных ресторанов, которые представят не только традиционные блюда из местных продуктов, но и познакомят гостей праздника с кухнями разных народов мира. В этом году впервые состоится конкурс барбекю, к котором примут участие 20 команд. Заявку можно подать уже сейчас на сайте фестиваля. Победители получат ценные призы.

Также запланирована насыщенная культурная программа. Перед нижегородцами выступит известная минская группа TRUBETSKOY и различные танцевальные и вокальные коллективы.

В рамках фестиваля также пройдет множество кулинарных мастер-классов, будут работать ярмарка ремесленников, детский городок, фудкорт и контактный зоопарк. Завершится праздник театрализованным шоу и фейерверком.

Напомним, «Арзамасский гусь» вошел в десятку самых популярных гастрономических фестивалей России.