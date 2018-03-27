Ещё
Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в Нижегородской области в седьмой раз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в Нижегородской области в седьмой раз 

Vgoroden.ru 24 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Его темой в этом году станет «Дружба народов». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.
На фестиваль приедут лучшие шеф-повара известных ресторанов, которые представят не только традиционные блюда из местных продуктов, но и познакомят гостей праздника с кухнями разных народов мира. В этом году впервые состоится конкурс барбекю, к котором примут участие 20 команд. Заявку можно подать уже сейчас на сайте фестиваля. Победители получат ценные призы.
Также запланирована насыщенная культурная программа. Перед нижегородцами выступит известная минская группа TRUBETSKOY и различные танцевальные и вокальные коллективы.
В рамках фестиваля также пройдет множество кулинарных мастер-классов, будут работать ярмарка ремесленников, детский городок, фудкорт и контактный зоопарк. Завершится праздник театрализованным шоу и фейерверком.
Напомним, «Арзамасский гусь» вошел в десятку самых популярных гастрономических фестивалей России.
Vgoroden.ru: последние новости
Фестиваль имени Горького торжественно открылся в Нижнем Новгороде Документальный фильм о Горьком снимут в Нижнем Новгороде Горький на карте Нижнего
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории15
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение