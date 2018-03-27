Звездный шеф открыл в Париже столовую для бездомных

Итальянский шеф-повар Массимо Боттура основал фонд «Еда для души» (Food for Soul), который занимается организацией работы столовых для бедных по всему миру — подобные заведения уже принимают бездомных в Рио-де-Жанейро, Милане, Модене, Болонье и Лондоне. В таких столовых готовят из продуктов, которые должны были быть выброшены, например, из супермаркетов или ресторанов. Сам шеф просит называть новый проект не «благотворительностью», а «культурным проектом по борьбе с пищевыми отходами».

Refettorio Paris расположен в церкви Ла-Мадлен в самом сердце Парижа. Это не просто столовая, где будут кормить наиболее незащищенные слои населения, включая бездомных и беженцев, но и социальный центр, в котором они смогут встречаться для общения. Интересно, что слово refettorio происходит от латинского reficere, что означает «сделать заново» и «восстановить». Первоначально так назывались места, где монахи собирались вместе, чтобы разделить свою ежедневную трапезу.