Ещё
Звездный шеф открыл в Париже столовую для бездомных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звездный шеф открыл в Париже столовую для бездомных 

Гастроном 3 часа назад
Фото: Гастроном
Итальянский шеф-повар Массимо Боттура основал фонд «Еда для души» (Food for Soul), который занимается организацией работы столовых для бедных по всему миру — подобные заведения уже принимают бездомных в Рио-де-Жанейро, Милане, Модене, Болонье и Лондоне. В таких столовых готовят из продуктов, которые должны были быть выброшены, например, из супермаркетов или ресторанов. Сам шеф просит называть новый проект не «благотворительностью», а «культурным проектом по борьбе с пищевыми отходами».
Refettorio Paris расположен в церкви Ла-Мадлен в самом сердце Парижа. Это не просто столовая, где будут кормить наиболее незащищенные слои населения, включая бездомных и беженцев, но и социальный центр, в котором они смогут встречаться для общения. Интересно, что слово refettorio происходит от латинского reficere, что означает «сделать заново» и «восстановить». Первоначально так назывались места, где монахи собирались вместе, чтобы разделить свою ежедневную трапезу.
Для гостей Refettorio Paris будут готовить лучшие шеф-повара Франции и мира, в том числе Мишель Труагро, Ален Пассар, Оливье Роллингер. А на открытии проекта работали Ален Дюкасс и Янник Аллено.
Гастроном: последние новости
Хороша ложка к обеду: новый справочник Spoon Guide Шесть гастрономических трендов Лондона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории15
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение