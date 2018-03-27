Цифра дня: 542 000 рублей стоит самая дорогая конфета в мире

Рекорд взят Португальский шоколатье Даниэль Гомеш с гордостью позировал перед публикой со своим творением. Похоже, всё, чего касаются руки знаменитого шефа превращается в золото. Таких дорогих конфет мир ещё не видел и не пробовал. Всего в лимитированной коллекции конфет от Гомеша ровно тысяча экземпляров дивного десерта, названного им Glorious. И все они уже распроданы — экспонат, представленный на выставке в городе Обидуш купить было нельзя. Его оценивала комиссия книги рекордов Гиннесса, куда неприлично дорогая конфета, теперь официально занесена. А посетители выставки, билет на которую стоил значительно меньше, всего 6,5 евро (примерно 460 рублей), могли только издали полюбоваться на покрытую золотом конфету в форме бриллианта, которая выставлялась под стеклом и находилась под строгой охраной, словно ювелирная драгоценность. Также им представилась возможность лично поздравить Даниэля Гомиша с установлением рекорда. Кстати, предыдущий рекорд принадлежал датчанину Фрицу Книпшилдту. Его конфеты La Madeline au Truffe стоили по 250 долларов за штуку (14 300 рублей), то есть примерно в 40 раз дешевле новой шоколадной «драгоценности». Почему так дорого? Баснословная цена изысканного десерта объясняется тем, что в его состав входят микронизированное золото, особый сорт мадагаскарской ванили (она стоит около 1 000 долларов за килограм), кусочки белого трюфеля (их цена достигает 5 000 долларов за килограмм) и шафрановые нити (стоимость этого ингредиента достигает 2 000 долларов за килограмм). Сверху конфета тоже покрыта тончайшим слоем золота, разумеется, съедобного. Но и это ещё не всё. Каждая конфета упакована в коробку в форме короны, украшенной кристаллами Swarovski и жемчугом. Знаменитый шоколатье лично покрывает золотом вручную каждую конфету, и она начинает сиять как настоящая драгоценность. Конфета Glorious выполнена в форме бриллианта и покрыта тончайшим слоем золота. Каждая конфета упакована в драгоценную коробочку-бонбоньерку в форме короны. Её украшают 5500 стразов Swarovski.

Фото: Facebook.com/Daniel M. Gomes Chocolatier

К тому же, в стоимость изысканного десерта ручной работы включена и полная конфиденциальность: имена покупателей не разглашаются. Кто-то же их ест! Тем не менее, журналистам удалось выяснить, что конфеты из эксклюзивной серии уже отправлены покупателям в Россию, Объединённые Арабские Эмираты, Анголу и Аргентину. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на The Portugal News. Ещё пять неприлично дорогих блюд, которые выглядят как ювелирные украшения Эти блюда трудно отнести к какой-либо категории, Как бы дорого ни стоили входящие в них ингредиенты, никаких разумных доводов в пользу покупки гамбургера за 2 000 евро или мороженого за 1 000 привести невозможно. Ну разве что, вы просто можете себе это позволить. Впрочем, даже если вы не транжира-миллионер, посмотрете подборку вопиюще дорогих блюд, и самостоятельно решите, стоят ли своих денег: мороженое с шоколадными трюфелями и прилагающейся в качестве комплимента золотой ложечкой: 1 000 евро украшенные жемчугом суши: 2 000 евро пицца с осетровой икрой: 8 300 евро за пиццу на двоих гамбургер с фуагра (2 000 евро) сыр с частичками золота (1 000 долларов за килограмм) Пломбир Golden Opulence Sundae можно попробовать только в Нью-Йорке, в ресторана Serendipity 3. Заказывать мороженое надо как минимум за 48 часов, чтобы ресторан успел заказать необходимые для его приготовления шоколадные трюфели, позолоченый сахар и золотую икру. Филиппинский шеф-повар Ангелито Аранета известен как автор многих блюд, внесённых в Книгу рекордов Гиннесса. Одно из его самых изысканных творений — сет из пяти суши, украшенных жемчугом и золотом. Пицца от итальянского шефа Ренато Виола носит имя французского короля Людовика XIII. От обычной она отличается только начинкой: в королевской пицце несколько видов осетровой икры, мясо омара и лангуста. В качестве комплимента от шефа к пицце подаётся коньяк Remy Martin Louis XIII. Гамбурге с икрой, фуа-гра, трюфелями и омаром голландский шеф-повар Диего Буик придумал специально для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Даже булочка у гамбургера позолоченная. Самая дорогая разновидность британского сыра «Стилтон» называется Clawson Stilton Gold и содержит частички золота и выпускается лимитировано, очень маленькими партиями.

Фото: Instagram.com