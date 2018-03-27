Индустриальный шик: интерьер мясного ресторана на территории бывшего завода

BeefZavod — настоящая мечта для мясоеда. Это не ресторан в привычном понимании, а целая мануфактура: помимо ресторана в заведении имеется собственный цех по производству мяса и мясная лавка, где деликатесы местного изготовления можно купить домой. Идея создать основательный мясной ресторан в Санкт-Петербурге принадлежит создателям винных баров Big Wine Freaks и «На Вина!». Для запуска заведения устроители взяли под контроль все этапы производства и подготовки мяса, от выращивания собственного стада на ферме в Ленинградской области до разделки и выдержки туш.

В меню преобладают стейки, причем список позиций, предлагаемых посетителям, меняется регулярно в зависимости от того, какой конкретно отруб в данный момент созрел. Фишка заведения — камера сухого вызревания мяса, расположенная недалеко от входа. Как поясняют специалисты способ сухой ферментации на тридцать процентов дороже стандартного, зато он выигрышно воздействует на структуру и на концентрацию вкуса: влага уходит — вкус насыщается. Потому цены тут выше обычного.

Рядом с камерой оборудована мясная лавка с мраморным прилавком, холодильной витриной и прочей атрибутикой, характерной для мясного ресторана. Чуть дальше, в глубине зала находится камера для разделки мяса и открытая кухня с огромным грилем. Все находится в открытом доступе, как что у посетителей есть возможность наблюдать за всеми этапами, от разделки мяса до приготовления блюд.

Оформлением интерьера ресторана занимался Евгений Евдокимов из бюро ENTER your Interior, имеющий большой опыт в ресторанном дизайне. Евгений занимался такими ресторанами как Schneider, AQ Chicken, мишленовским ADRi BBQ и другими. BeefZavod — заведение концептуальное, и интерьер он сделал подобающе тематическим.

Ресторан находится на территории бывшего машиностроительного завода, и фабричный цех с открытыми коммуникациями, бетонными потолками, обшарпанной, местами отвалившейся плиткой и кирпичными стенами прекрасно подошел для форматного заведения — владельцы подбирали место для него долго и тщательно.

Индустриальный характер пространства дизайнер усилил по максимуму. Колонны и стены вокруг окон отделал нержавеющей сталью, из неё же сделал столы, посты официантов и стеллажи. На изготовление столешниц пошли «подручные» материалы — разделочные доски, плитка и металл. Кухонные баки дизайнер приспособил под кашпо для растений. Оригинальные дизайнерские светильники из стекла и латуни в виде мясных туш на крюках завершили образ.

Мягкая мебель подобрана на контрасте. Кресла, стулья и диваны, оббитые цветным бархатом люксового бренда DEDAR, эффектно контрастируют с жесткой, брутальной обстановкой.

Приём контраста использован и в оформлении санузла. Кабинки устроены в настоящих холодильных и морозильных камерах, умывальниками служат кухонные мойки из нержавеющей стали (куда же без нее), в свою очередь полная противоположность им — золотые смесители с фарфоровыми ручками в английском стиле.