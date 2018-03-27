3 идеальных места для завтрака с подругой в Москве

Завтракать не дома в Москве настолько обычное дело, что сырниками, омлетами и тостами никого уже не удивишь. Поэтому шеф-повара придумывают все новые и новые идеи идеального утра. Вика Решульская вместе с популярным блогером, экспертом в вопросе миндальных круассанов, Кристиной Чичериной (@krissactriss) и ее собакой Одри мы решили проверить, что вкусного и интересного появилось в московских ресторанах в категории «съесть с 8.00-12.00». Завтраки разделили идеологически: есть те, кто считает, что немного простых углеводов с утра даже полезно (Кристина), другие убеждены — «ЗОЖ-навсегда» (Вика). Одри же высказала свое мнение о dog friendly ситуации.

Masters&Margaritas (Большой Палашевский переулок, дом 2)

Достаточно новое открытие на Патриарших прудах дверь в дверь с Pinch. Основная идея помещения — мастерская, которая обычно считается мужским местом, но локация диктует определенные художественные смыслы. И к Мастерам присоединяются Маргариты. В интерьере преобладают выразительные винтажные механизмы, создающие атмосферу работающего цеха, впрочем, это никак не сказывается на расслабленной атмосфере. Особый акцент сделан на барной карте: в ней 13 коктейлей, часть из которых — вариации на тему классической «Маргариты».

Вика: Ресторан достаточно маленький, но пространство обустроено рационально. Много деталей, огромные окна, очень удобные стулья — все здесь было продумано до мелочей, поэтому интерьер получился харизматичным. По утрам невероятно спокойно, даже медитативно, а в меню есть Латте матча (не сладкий, без комочков — счастье, товарищи). По вопросу «чтобы съесть, чтобы похудеть» выбор таков: тост с авокадо, томатом и яйцом-пашот (380 руб.), гранола с йогуртом и брусникой (300 руб.), овсяная каша с вареньем из фейхоа (350 руб.). Про тост только хорошее: цельнозерновой хлеб, идеально кремовый авокадо, спелый томат, толика масла и хорошо приготовленное яйцо. О каше впечатление хуже: да вкусно, но скучновато, без «изюма» в подаче и «как дома», но в плохом смысле. Зато яблочный крембл с греческим йогуртом (390 руб.) — отличный, практически антицеллюлитный десерт.

Кристина: Никогда бы не догадалась позавтракать в баре, но кто в наше время ищет легкие пути? Заведение очень антуражное и довольно нетипичное для окрестностей Патриарших: низкие кресла в цветочек, на которые так легко запрыгнуть Одри, всюду разные железные штуки, необычные фактуры, которые непременно хочется разглядеть. Но лучше, конечно, разглядывать меню, ибо его можно еще и попробовать. Мы из России народ простой, поэтому мой взгляд сразу падает на омлет с крабом (890 руб.), жареную рикотту с брусникой (350 руб.) и, конечно, круассан (150 руб.) с капучино (250 руб.) для старта. Кстати, на миндальное молоко не рассчитывайте, в ходу только соевое. Омлет — гениальная вещь, которую одновременно очень трудно испортить и приготовить так, чтобы он был воздушным и невесомым. Здесь очень вкусный, со свежим крабом (которого явно не жалеют), луком-порей и укропом. #veryrecomended. И хоть большой порции омлета сполна хватает для утоления утреннего голода не слишком крупной особи женского пола, мы на достигнутом не останавливаемся, потому что жареная рикотта с брусникой сама себя не съест. Рикотта очень нежная, теплая, а корочка хрустящая, даже учитывая то, что я не любитель брусничного соуса, он здесь, как нельзя, кстати!

Одри: Отличное заведение, рядом с домом, можно забежать на перекус во время прогулки. Миску воды принесли моментально! Я даже толком не успела ничего обнюхать! Кстати, я всегда пью воду за полчаса до еды. Официантка и гости пытались подкармливать выпечкой… приятно! Я бы и рада, конечно, все попробовать, но ̶д̶и̶е̶т̶а̶ ̶и̶ ̶в̶з̶г̶л̶я̶д̶ ̶х̶о̶з̶я̶й̶к̶и̶ белая, блестящая шерсть дороже круассана.

Moregrill (ул. Кузнецкий Мост, 18/7)

Moregrill — ресторан с морепродуктами и отличным raw-баром. Этой нетеплой весной очень приятно завтракать, расположившись за столами у окна. К любому заказанному блюду подают бокал игристого (нестыдное розе, кстати), и многие гости пользуются этой возможностью даже в будни. В меню мы нашли сырники с муссом из топленого молока и вареной сгущенки (260 руб.), яйца Бенедикт с лососем на пышных панкейках (390 руб.), овсянку с лимонным кремом (195 руб.) и страшно калорийный, но #зачемтытакойвкусный раф с апельсином и шоколадом.

Вика: Игристое с утра — это хорошо, правильно! Идеальный комплимент, даже лучше, чем «как ты похудела». Но к каше оно не очень подходит, омлет по всем канонам ПП лучше вечером, так что рекомендую запеченное яблоко с домашней творожной массой (280 руб.). Над подачей шеф, видимо думал, держа в руках альбом Малых голландцев — блюдо лаконичное, яркое и невероятно художественное. Вкус комплексный: мягкое яблоко, как-то филигранно нарезанное, немного кедровых орехов, сладкая, но не приторная масса. Да, не похудеешь, но и не особо поправишься.

Кристина: Еще одно, на мой взгляд, не типичное место для завтраков. Но суши есть, роллы есть, комплиментарное игристое есть, а значит, завтракать можно! В меню огромное количество вариаций с панкейками, что очень правильно для утра! Единственное досадное упущение для меня — это отсутствие круассанов. Немного расстроилась и по совету Одри попросила официанта приготовить то, что я люблю — омлет+авокадо+лосось. Это было идеально! Ну а потом в ход пошли и суши, и роллы.

Одри: Все было замечательно, официанты были очень милы ко мне и спрашивали «можно ли погладить». До сих пор не понимаю, почему люди так любят это делать. Я хорошо спозировала для фото, и хозяйка дала мне кусочек авокадо! Он был WOW! Обожаю авокадо! Такой нежный, с ореховым привкусом, но быстро закончился…

Rémy Kitchen and Bakery (Малая Бронная ул., 2)

Красивый, и — что важно — модный ресторан на каждый день, в который, придя вечером без брони, лишь повеселишь хостесс. Среди преимуществ: невероятная выпечка и домашний хлеб, правильный интерьер и световое оформление, вменяемый сервис. Завтраки делают демократический вид, но если заказывать блюда в максимальной комплектации, математика становится занимательной.

Вика: Идеальный завтрак, если худеешь — гречневый чай и овсяная каша с семенами чиа и грецким орехом. Просто гастрономический дзэн: чувствуешь, что твоя воля крепче Кремля. А потом, чуть задумавшись, заказываешь какао (вкусный, насыщенный) и почему-то оладья из цуккини. Главное в эти моменты не махнуть рукой и не решиться на круассан.

Кристина: Стоит ли начать с того, что в это заведение мы ходим с самого открытия, и каждый раз оно становится только лучше!? И пока Вика пытается похудеть гречневым чаем там, где ей худеть уже нечего, мы срочно заказываем свежий, воздушный, теплый, миндальный круассан (170 руб.) (имейте ввиду, они заканчиваются очень быстро, а пекут их маленькими партиями всего лишь 2 раза в день) и капучино на миндальном молоке (вкуснее еще нигде не пила), да и овсянка на миндальном здесь отменная! В общем, про миндаль в любом виде вы уже поняли, пойдем дальше. Настолько дальше, что перед нами ни что иное, как японские панкейки без глютена — такие невзрачные в меню и воооооот такие в реале, с кленовым сиропом и кучей ягод (конечно, мы их заказывали отдельно). Это очень вкусно! Мысль о том, что панкейки gluten free немного наталкивает на healthy relax. Хотя, кого я обманываю. Просто вы ведь не хотите, живя в XXI веке, не знать, что такое японские панкейки? Не менее прекрасен датский блинчик (100 руб.)! Осторожно, чугунная сковорода, в котором он подается, — огонь! Тут добавить нечего, просто, лаконично, вкусно! Этот список можно продолжать вечно, но вам для начала очень достаточно.

Одри: Мне кажется, что здесь намазано, как минимум, медом, иначе у меня нет объяснения, почему мы ходим сюда так часто. Часто настолько, что весь персонал Remy знает мое имя, хотя не уверена, что они знают имя моей хозяйки. Эх, помню те времена, когда врач еще не назначил мне диету (только корм!), и у меня была возможность каждый раз пробовать кусочек ̶э̶т̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶д̶а̶ божественного миндального круассана!

Вердикт:

Номинация «Самое инстаграмное блюдо»: датские панкейки с ягодами в Remy.

Номинация «Не суровый ЗОЖ»: запеченное яблоко с домашней творожной массой Moregrill.

Номинация «Вкусно, но надо иметь совесть»: жареная рикотта с брусникой Masters&Margaritas.