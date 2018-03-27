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Кошерный мясной рулет клопс
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Кошерный мясной рулет клопс 

Steaklovers.ru 5 часов назад
Фото: Steaklovers.ru
Еврейская кухня, несмотря на всю строгость кашрута, представляет собой очень интересное явление. Чего стоит один только национальный мясной рулет клопс из говядины, который каждый может попробовать приготовить у себя дома.
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