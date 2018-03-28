В меню школ нижегородских школ появятся новые блюда

Презентация с дегустацией блюд прошло на базе гимназии №17 в Приокском районе Нижнего Новгорода. До этого подобные ознакомительные мероприятия уже состоялись в Канавинском, Московском, Советском и Сормовском районах.

Напомним, ранее глава города Владимир Панов поручил разработать новое меню для нижегородских школ и детсадов.

В столовой были представлены как уже имеющиеся в школьном меню блюда, так и две новинки: индейка, запеченная с персиками, и плов из индейки. Родители и ученики остались довольны.

«В столовую мы ходим каждый день. Нравятся куриные котлеты, если брать горячее питание, а также макароны с сосиской. Из буфета, самое ходовое — это пицца и хачапури, сосиска в тесте и рулет с маком», — рассказали о своих вкусовых пристрастиях ученицы гимназии.

«Мы собираем мнения как родителей, так и детей через анкетирование и учитываем их пожелания в своей дальнейшей деятельности. Мы смотрим практику прошлого года, анализируем предпочтения детей. Это важная информация, которая помогает нам совершенствовать свою работу», — подчеркнула начальник управления по организации питания МП «ЕЦМЗ» Жанна Могучева.

Напомним, что родители и учащиеся могут оставлять свои рекомендации и отзывы по меню и системе оплаты: обратная связь на сегодняшний день запущена в популярных мессенджерах, а также на сайте.