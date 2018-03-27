Gaggan четвертый раз подряд стал лучшим рестораном Азии

Гагган Ананд — один из лучших поваров мира, его ресторан в Бангкоке находится на 7 месте в мировом рейтинге The World's 50 best restaurants. Индийский шеф готовит на кухне своего ресторана блюда прогрессивной индийской кухни. Он любит необычные сочетания продуктов, оригинальные подачи, блюда-шутки, драйв, рок и танцы. Гагган 3 раза был в России (последний раз в начаеле этого года на фестивале IKRA в Сочи), и с большим уважением относится к русской кухне.

В 2020 году шеф собирается закрыть ресторан Gaggan в Бангкоке и открыть через год новый проект в Японии.