«Огненная шутка»: Сеть шокировало, как Burger King скорбит о кемеровчанах

Пользователи возмутились рекламной акцией сети ресторанов Burger King, связанной с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

На фотографии, предположительно сделанной в одном из ресторанов, запечатлен экран с надписью «Скорбим Кемерово», расположенный на фоне плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».

Пользователи назвали такой пиар «скотством» и «глумлением» и предложили бойкотировать сетевые рестораны быстрого питания.

Однако часть пользователей полагает, что «это случайная оплошность» или «нелепое совпадение».

«Вы разве не могли предложить, что это случайная оплошность работников, и что не стоит такой твит писать?», «Ребята. Дело вовсе не в креативе. Простое разгильдяйство. У них все стены в таких надписях. И телевизоры на этих стенах висят. В обычное время там рекламные ролики крутят. Сегодня присоединились к акции, но в голову не пришло посмотреть, как это выглядит. Так что не креатив это», «Может там какой телеканал включен был и на минуту молчания включили эту вставку. Кому-то показалось это забавным и он щёлкнул. Не?», — написали в комментариях.