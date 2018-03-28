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«Местная еда» запускает школу для начинающих рестораторов
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«Местная еда» запускает школу для начинающих рестораторов 

Kitchenmag 4 часа назад
Фото: Kitchenmag
Гастрономический проект «Местная еда» запускает бизнес-школу для начинающих предпринимателей и рестораторов, сообщают наши коллеги из The Village.
Программа включает деловые встречи, в рамках которых рестораторы и эксперты индустрии за одним столом обсуждают кейсы, делятся опытом и находят решение задач своего бизнеса. Гостям расскажут, как привлечь посетителей в обеденное время, где искать поставщиков и что выгоднее — организовать доставку самостоятельно или через агрегатор.
Знаниями с учениками школы поделятся Елена Попова (ресторанный холдинг ReStart — «Чайхона № 1»), Роман Буняков (Finoarte Consulting) и Наталья Пономарева (KraftHeinz Foodservice Russia).
Первая встреча пройдет 29 марта. За участие в ней нужно сделать взнос в размере тысячи рублей.
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