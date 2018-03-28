«Яндекс» запустит сервис доставки еды в Санкт-Петербурге и городах-миллионниках

Сначала агрегатор заработает в Петербурге, а до конца года будет запущен еще в нескольких российских городах-миллионниках. После этого компания намерена вывести сервис и на рынки за пределом России.

«Яндекс. Еда» создан на базе сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который был куплен в конце 2017 года. Также к «Яндекс. Еде» перешла команда UberEATS, которая объединилась с «Яндексом» в рамках слияния активов с Uber. Сейчас сервис работает только в Москве с более чем двумя тысячами ресторанов.

В регионах «Яндекс. Еда» сменит бизнес-модель и будет работать в формате маркетплейса, предлагая ресторанам с собственной службой доставки подключаться к своей платформе для получения заказов от пользователей. Компания намерена зарабатывать на комиссии за обслуживание таких заказов.

В Москве «Яндекс. Еда» доставляет заказы с помощью собственных курьеров или курьерских служб ресторанов-партнеров, однако только в тех районах, где расположено много кафе и ресторанов и люди активно заказывают доставку.