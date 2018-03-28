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Стивен Спилберг запретил назвать бургеры сети ресторанов Carl’s Jr. «Спилбургерами»
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Стивен Спилберг запретил назвать бургеры сети ресторанов Carl’s Jr. «Спилбургерами» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
26 марта сеть ресторанов быстрого питания Carl’s Jr. сообщила в своём твиттере, что в честь выхода картины «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга переименует один из видов бургеров в «Спилбургеры» (SpielBurgers). Однако инициатива сети Carl’s Jr. не вызвала отклика у самого режиссёра. Спилберг записал видеоответ, в котором заявил, что выступает против использования своего имени в названии бургера. Также против нового названия бургеров выступила Warner Bros. Об этом кинокомпания сообщила в своём твиттере. В комментарии The Hollywood Reporter представитель сети ресторанов признался, что это был рекламный ход. Судя по всему, обращение постановщика также является частью промо-кампании, так как в ролике Спилберг произносит название сети общепита и говорит, что ему нравятся бургеры Carl’s Jr. Руководство Carl’s Jr. даже отправило курьера с бургерами в офис Amblin Entertainment, продакш-компании Спилберга. Поход так и не увенчался успехом, потому что посыльного «выдворил» охранник. Фильм «Первому игроку приготовиться» выходит в российских кинотеатрах 29 марта. Судя по первым отзывам с предварительных показов, у Спилберга получилась трогательная и весёлая картина с отличным саундтреком из восьмидесятых. #первомуигрокуприготовиться #кино
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