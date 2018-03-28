Стивен Спилберг запретил назвать бургеры сети ресторанов Carl’s Jr. «Спилбургерами» 

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«Криптон»: политическая драма или супергероика

Джон Сина сыграет главную роль в киноадаптации Duke Nukem

THR: спин-офф «Людей в чёрном» воссоединит на экране исполнителей главных ролей в третьем «Торе»