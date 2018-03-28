Программа XV областного фестиваля постной кухни была сокращена из-за трагических событий в Кемерове

27 марта в КЗЦ «Миллениум» прошел XV областной фестиваль постной кухни. Он был посвящен 20-летию возрождения Казанского женского монастыря и 10-летию возрождения Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря в Ярославле. Участие в мероприятии приняли монастыри и приходы, предприятия общепита, а также учебные заведения сферы общественного питания, которых на этот раз было особенно много — одиннадцать.

Программа фестиваля была существенно сокращена из-за трагических событий в Кемерове, все запланированные концертные мероприятия отменены. С самого утра совершена заупокойная лития по погибшим.

Участники представили сервированные столы, где присутствовали холодные закуски, вторые блюда и выпечные изделия из овощей, круп, муки, фруктов, ягод, меда, орехов, приготовленные в соответствии с правилами Великого поста.

— Вся продукция, представленная на фестивале, местных сельхозпроизводителей, — отметила заместитель директора областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка — председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Валентина Шишина. — Сегодня на мероприятии присутствуют 15 представителей Ярославской митрополии. У многих монастырей есть свое подворье. Опять же, сейчас нет ни одного места общественного питания, где не было бы постного меню. Это событие является поводом для обмена опытом.

На мастер-классах можно было научиться готовить постные блюда. Кроме того, департамент АПК и потребительского рынка специально подготовил журнал с рецептами. По итогам мероприятия всем участникам были вручены памятные призы и дипломы.

Справка

Фестиваль проводится Ярославской митрополией совместно с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона в целях возрождения традиций русской кухни как неотъемлемой части национальной культуры. Задачи — приобщение людей к исконным традициям страны, знакомство с древними рецептами монастырских блюд, разъяснение пользы поста телесного, который влияет на душевное состояние человека.