Ещё
Программа XV областного фестиваля постной кухни была сокращена из-за трагических событий в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Программа XV областного фестиваля постной кухни была сокращена из-за трагических событий в Кемерове 

Портал органов государственной власти Ярославской области 33 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
27 марта в КЗЦ «Миллениум» прошел XV областной фестиваль постной кухни. Он был посвящен 20-летию возрождения Казанского женского монастыря и 10-летию возрождения Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря в Ярославле. Участие в мероприятии приняли монастыри и приходы, предприятия общепита, а также учебные заведения сферы общественного питания, которых на этот раз было особенно много — одиннадцать.
Программа фестиваля была существенно сокращена из-за трагических событий в Кемерове, все запланированные концертные мероприятия отменены. С самого утра совершена заупокойная лития по погибшим.
Участники представили сервированные столы, где присутствовали холодные закуски, вторые блюда и выпечные изделия из овощей, круп, муки, фруктов, ягод, меда, орехов, приготовленные в соответствии с правилами Великого поста.
— Вся продукция, представленная на фестивале, местных сельхозпроизводителей, — отметила заместитель директора областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка — председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Валентина Шишина. — Сегодня на мероприятии присутствуют 15 представителей Ярославской митрополии. У многих монастырей есть свое подворье. Опять же, сейчас нет ни одного места общественного питания, где не было бы постного меню. Это событие является поводом для обмена опытом.
На мастер-классах можно было научиться готовить постные блюда. Кроме того, департамент АПК и потребительского рынка специально подготовил журнал с рецептами. По итогам мероприятия всем участникам были вручены памятные призы и дипломы.
Справка
Фестиваль проводится Ярославской митрополией совместно с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона в целях возрождения традиций русской кухни как неотъемлемой части национальной культуры. Задачи — приобщение людей к исконным традициям страны, знакомство с древними рецептами монастырских блюд, разъяснение пользы поста телесного, который влияет на душевное состояние человека.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
В детском технопарке «Кванториум» начались «Инженерные каникулы» Ярославская детская больница №1 возобновила оказание аллергологической помощи Мастера народных художественных промыслов могут получить льготные микрозаймы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией106
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение