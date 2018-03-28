«Шайбу» в речпорту Волгограда оставили без единого стекла

В Центральном районе Волгограда на здании речного порта продолжается ремонт бывшего ресторана «Россия». К сегодняшнему дню знакомая каждому волгоградцу «шайба» уже окончательно оголилась. Рабочие подрядной компании не оставили на ней ни одного стекла.

Первый этап внешнего преображения «шайбы» уже подошел к своему завершению. Компания-подрядчик всего за две недели успела снять на «шайбе» все стекла. Эти работы стартовали 11 марта, а уже сегодня от прежних окон ресторана остались лишь небольшие кучи битого стекла.

Совсем голая «шайба»

Не откладывая в долгий ящик, рабочие в бывшей «России» уже начали монтировать новые рамы. Вместо проржавевших старых конструкций подрядчик устанавливает новые стальные «скелеты». На них с приходом в Волгоград стабильного тепла начнут крепить новые стекла.