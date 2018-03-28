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«Шайбу» в речпорту Волгограда оставили без единого стекла
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«Шайбу» в речпорту Волгограда оставили без единого стекла 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на здании речного порта продолжается ремонт бывшего ресторана «Россия». К сегодняшнему дню знакомая каждому волгоградцу «шайба» уже окончательно оголилась. Рабочие подрядной компании не оставили на ней ни одного стекла.
Первый этап внешнего преображения «шайбы» уже подошел к своему завершению. Компания-подрядчик всего за две недели успела снять на «шайбе» все стекла. Эти работы стартовали 11 марта, а уже сегодня от прежних окон ресторана остались лишь небольшие кучи битого стекла.
Совсем голая «шайба»
Не откладывая в долгий ящик, рабочие в бывшей «России» уже начали монтировать новые рамы. Вместо проржавевших старых конструкций подрядчик устанавливает новые стальные «скелеты». На них с приходом в Волгоград стабильного тепла начнут крепить новые стекла.
«Шайба» речного вокзала в Волгограде пустовала и рушилась на протяжении 10 лет. До 1992 года здесь находился ресторан высшей категории «Россия». После его закрытия «шайбу» занимали различные арендаторы. В разное время здесь продавались билеты, работало казино и многое другое. Подробнее об истории здания можно узнать в специальном репортаже V1.ru.
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