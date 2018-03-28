Блюда из индейки появятся в школьных столовых Нижнего Новгорода

Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Согласно информации, Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» презентовало детям и их родителям новые блюда школьного меню. В частности, на прошедшей в гимназии №17 дегустации были представлены две новинки — индейка, запеченная с персиками, и плов из индейки.

Представители предприятия отмечают, что проводят анализ предпочтения детей. Так, школьникам нравятся куриные котлеты, макароны с сосиской, пицца, хачапури, сосиски в тесте и рулет с маком.

Сообщается также, что МП «ЕЦМЗ» запущена горячая линия, в рамках которой родители и учащиеся могут оставлять свои рекомендации и отзывы относительно организации школьного питания.

Кроме того, обратная связь запущена в популярных мессенджерах и на сайте предприятия (www.ecmz.ru), говорится в сообщении.