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Блюда из индейки появятся в школьных столовых Нижнего Новгорода
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Блюда из индейки появятся в школьных столовых Нижнего Новгорода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.
Согласно информации, Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» презентовало детям и их родителям новые блюда школьного меню. В частности, на прошедшей в гимназии №17 дегустации были представлены две новинки — индейка, запеченная с персиками, и плов из индейки.
Представители предприятия отмечают, что проводят анализ предпочтения детей. Так, школьникам нравятся куриные котлеты, макароны с сосиской, пицца, хачапури, сосиски в тесте и рулет с маком.
Сообщается также, что МП «ЕЦМЗ» запущена горячая линия, в рамках которой родители и учащиеся могут оставлять свои рекомендации и отзывы относительно организации школьного питания.
Кроме того, обратная связь запущена в популярных мессенджерах и на сайте предприятия (www.ecmz.ru), говорится в сообщении.
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