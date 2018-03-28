Рестораторы Ростова создали курник в виде мяча к ЧМ 2018

Рестораны в Ростове-на-Дону к ЧМ 2018 разработали специальное меню. Ресторатор Олег Кучков разработал для болельщиков мундиаля курник в виде футбольного мяча. По его словам, это блюдо отражает особенности национальной кухни. У «мяча»-курника более 10 видов начинки. В продаже такой пирог появится в мае, пишет «ФедералПресс»

Издание также отмечает, что к проведению чемпионата мира по футболу готовятся все заведения общепита Ростова-на-Дону. Они в частности переводят меню на английский язык и учат персонал на нем говорить.

Во время ЧМ в Ростове выделят зоны нестационарной торговли и общепита в местах максимальной концентрации болельщиков.

ЧМ 2018 пройдет в 11 городах России.