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Рестораторы Ростова создали курник в виде мяча к ЧМ 2018
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Рестораторы Ростова создали курник в виде мяча к ЧМ 2018 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Рестораны в Ростове-на-Дону к ЧМ 2018 разработали специальное меню. Ресторатор Олег Кучков разработал для болельщиков мундиаля курник в виде футбольного мяча. По его словам, это блюдо отражает особенности национальной кухни. У «мяча»-курника более 10 видов начинки. В продаже такой пирог появится в мае, пишет «ФедералПресс».
Издание также отмечает, что к проведению чемпионата мира по футболу готовятся все заведения общепита Ростова-на-Дону. Они в частности переводят меню на английский язык и учат персонал на нем говорить.
Во время ЧМ в Ростове выделят зоны нестационарной торговли и общепита в местах максимальной концентрации болельщиков.
ЧМ 2018 пройдет в 11 городах России.
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