Брюссельская вафля с фаршмаком из сельди: Новый взгляд на бельгийское наследие в Old Mill Bruxelles

На входе в гастропаб встречают вывески с приветствием на языках стран-участниц чемпионата мира. Готовясь к грандиозному (для местных масштабов уж точно) событию, владельцы «Old Mill Bruxelles» решили не изменять концепции бельгийской кухни, а несколько адаптировать её под региональный вкус. Таким образом, получилась брюссельская картофельная вафля с нежным фаршмаком из сельди. Закуска отлично подходит к пенному, которому стоит уделить особое внимание. В меню вы не найдёте ни пастеризованного, ни бутылочного пива. За баром находится четырёх метровая комната «cold room», к которой ведет 2,5 метровая трасса для пивопровода. В Бельгии три официальных языка: немецкий, французский и фламанский. Мультикультурная страна не зажимает в рамки одной концепции, поэтому карта бара, как и меню, разнообразна, а цены совсем не похожи на типичные для заведения в аэропорту., Пинта отличного и редкого для Калининграда пива* из Брюгге стоит 200-300 рублей.,

ОМВ делится на две зоны: гастропаб и «Оmb-express». Если в первом вы можете скоротать время перед рейсом, то в экспрессе можно перехватить фастфуд, ничем не уступающий основным блюдам. Для паба организована специальная поставка бельгийского картофеля, сорт «Bintje». Национальное достояние Бельгии варится на 130 градусах, затем не менее 30 минут удерживается, за это время выделяется крахмал. После, перед отдачей заказа, картошка обжаривается на 180 градусах. Благодаря подобному способу приготовления получается золотистая корочка сверху и нежный отварной картофель внутри. Настоящее гастрономическое удовольствие подается в конусной упаковке с прованскими травами и соусом Айоли. Для плотного перекуса советуем заказывать комбо: картошку-фри по-бельгийски, льежскую вафлю с сыровяленной Арденнской ветчиной и напиток. Обойдётся вам это всего в 300 рублей.

Представим, что у вас есть свободное время перед вылетом. Советуем обратить внимание на гентский ватерзой. Ватерзой — это классическая бельгийская похлёбка, которая, как правило, готовится из нескольких видов морепродуктов. Так как «OMB» подготовили региональную страницу, в супе со сливочной основой используют местный судак, мидии северного моря и сёмгу. Если же к «первому» сердце не лежит, а душа просит чего-то эдакого, в таком случае идеально подойдёт котелок с мидиями. Да-да, целый котелок! Моллюски подаются в трёх вариантах: в томатном соусе с базиликом, в сливочном соусе и с классическим бельгийским соусом на белом вине. Несмотря на то, что гастропаб находится в аэропорту, ценовая политика не превышает среднюю по городу. Поэтому, оказавшись в «Храброво», не откажите себе в удовольствии отправиться в гастрономические путешествие по бельгийской кухне. Фото: Бока Су