ФАС заявила о намерении Burger King снизить цены в аэропорту «Домодедово»

Московское областное УФАС России признало ООО «Бургер Рус» нарушившим антимонопольное законодательство при установлении цен на услуги общественного питания в международном аэропорту «Домодедово» , ООО «Бургер Рус» до завершения антимонопольного расследования заявило о готовности снизить цены в аэропорту «Домодедово», сообщила пресс-служба московского областного УФАС.

«В ходе рассмотрения дела, возбужденного в отношении ООО «Бургер Рус», установлено, что стоимость услуг в ресторане общества, расположенного на территории аэропорта «Домодедово», превышает стоимость, установленную в ресторанах ООО «Бургер Рус» на территории города Москвы и Московской области…Следует отметить, что ООО «Бургер Рус» до завершения антимонопольного расследования, заявило о готовности снизить цены на наиболее популярные среди потребителей блюда, реализуемые в ресторане, расположенном на территории аэропорта «Домодедово», — говорится в сообщении ФАС.