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Ресторатор разделал и съел ногу оленя на глазах у протестующих веганов
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Ресторатор разделал и съел ногу оленя на глазах у протестующих веганов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В канадском Торонто владелец ресторана Antler Kitchen and Bar Майкл Хантер на глазах у протестующих веганов разделал и съел ногу оленя. Ресторан специализируется на мясных блюдах: там подают оленину, кабана, мясо бизона.
Как сообщило канадское издание Star, зоозащитники проводили 23 марта возле ресторана уже четвертую акцию протеста. Они держали в руках плакаты: «Убийца» и «Добавьте в меню стейки для веганов».
Хантер подошел к окну, показал митингующим оленью ногу, а позже съел у них на глазах приготовленный стейк.
Публикация от Joel (@for_the_chefs) 28 Мар 2018 в 2:27 PDT  Позже он обнародовал письмо, в котором объяснил свои действия желанием сохранить оригинальную канадскую кухню, а также отстоять право людей есть то, что они хотят.
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