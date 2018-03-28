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Владелец ресторана съел оленя на глазах возмущенных веганов
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Владелец ресторана съел оленя на глазах возмущенных веганов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В канадском городе Торонто, провинция Онтарио, владелец ресторана приготовил и съел оленину на глазах защитников животных, которые пикетировали заведение с требованием запретить мясо. Об этом сообщает издание Calgary Herald.
Владелец Antler Kitchen and Bar Майкл Хантер появился в витрине с сырой оленьей ногой, когда у ресторана собрались активисты. Пока они скандировали «Руки Antler запачканы кровью» и махали плакатом с надписью «Убийство», Хантер демонстративно разделывал мясо. Затем он сложил нарезанную оленину на сковородку и удалился на кухню.
Через полчаса ресторатор вернулся с готовым бифштексом и принялся поедать его на глазах протестующих. «Очевидно, что мы начинаем выводить его из себя, поскольку наше присутствие перед заведением влияет на бизнес», — заявила защитница животных Марни Угар (Marni Ugar), организовавшая пикет. Она предположила, что при помощи оленьей ноги Хантер пытался им отомстить.
Защитники животных уже в пятый раз устроили пикет перед Antler Kitchen and Bar. По словам Угар, заведение выбрано для протестов потому, что оно невелико, а его владелец поддерживает гуманное обращение с животными. Активисты полагают, что от маленького ресторана проще добиться результата, чем от «Макдоналдс» или другой крупной компании. После одного из пикетов Хантер добавил в меню веганские блюда, однако протесты продолжились.
В феврале сообщалось, что во французском Гренобле неизвестный устроил погром в ресторане La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд. Злоумышленник оставил на стенах заведения надписи с призывом не есть мясо.
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