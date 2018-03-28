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В Тюменской области разберутся с чиновниками, устроившими банкет в день национального траура
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В Тюменской области разберутся с чиновниками, устроившими банкет в день национального траура 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Тюменской области сотрудников МАУ «Тобольский районный Центр культуры» накажут за проведение банкета в день, когда в России объявлен траур по жертвам пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сказал глава Тобольского района Юрий Батт, комментируя скандальное видео из местного ресторана, появившееся в сети.
По его словам, сегодняшний визит местных чиновников в ресторан Батт является «частной инициативой» и завтра, 29 марта, он вызовет всех участников банкета для разбирательства.
Директор Центра культуры Римма Бизина объяснила «URA.RU», что сотрудники узнали об объявлении общенационального траура утром 28 марта и сотрудница, отвечающая за организацию банкета, пыталась отменить праздник, но администрация ресторана ей отказала, а участники банкета пожалели уже заплаченные деньги.
В свою очередь в администрации ресторана сообщили, что с подобной просьбой к ним никто не обращался, иначе корпоратив можно было бы перенести на другой день совершенно безболезненно.
Траур в России объявили в связи со страшным пожаром, который произошел в кемеровском развлекательном центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта, гдепогибло 64 человека, из которых 41 ребенок.
Президент России Владимир Путин поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину как можно быстрее проработать все версии ужасной трагедии.
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