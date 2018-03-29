Профессия: ресторатор. Интерактивный мастер-класс для детей

Кто такой ресторатор? Чем ресторан отличается от кафе и фаст-фудов (предприятий быстрого питания)? Какой персонал работает в ресторане? Как устроено помещение ресторана? Где и как готовят еду и напитки? Что такое система R-keeper? Что такое концепция и меню ресторана?

На эти и многие другие вопросы участники найдут ответы и сами примут активное участие в составлении проекта собственного ресторана. Также будут разыграны ситуации полного цикла обслуживания гостей ресторана. А после занятий — чаепитие, во время которого можно будет узнать о правилах этикета за столом из литературно-педагогического памятника начала XVIII «Юности честное зерцало».

Мастер-класс понравится тем, кому любопытно, как работает ресторан. Для тех, кто обдумывает выбор будущей профессии. Это возможность получить реальную информацию о профессии ресторатора из первых рук, а также шанс познакомиться со специалистом для дальнейшего погружения в тему.

Предварительная запись по телефону: +7 (495) 540-58-02 или по почте shop@detiknigi.ru