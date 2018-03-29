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Булка с кровавой улыбкой: кафе начало делать бургеры со смайликами и сырыми бифштексами
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Булка с кровавой улыбкой: кафе начало делать бургеры со смайликами и сырыми бифштексами 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Владельцы закусочной для автомобилистов «Джолли Вэй» объявили о том, что готовы теперь печатать выбранные клиентом изображения на булочках для бургеров. Корреспондент НГС испытал новинку в кафе на улице Большевистской.
В компании сообщили, что нововведение названо «инновационным стартапом из Новосибирска».
Суть стартапа заключается в том, что «Джолли Вэй» обещает печать индивидуальных картинок на поверхности булочки. «Заказывая бургер, гость может выбрать одно из понравившихся изображений. Используемые для нанесения рисунка краски натуральные, поэтому печать безопасна для человека. Самым интригующим моментом является то, что команда „Джолли Вэй“ намерена печатать фотографии посетителей», — сказано в пресс-релизе.
К сообщению кафе были приложены фото бургера со смайликом на булке, но корреспондент НГС отправился в «Джолли Вэй», чтобы посмотреть на месте и другие рисунки.
Сотрудница заведения на вопрос, есть ли в булке что-то, кроме смайлика, ответила: «Вообще-то там котлета есть и помидор».
Большой бургер со смайликом в «Джолли Вэй» стоит 269 рублей, а съесть его можно только в машине или на лавочке рядом с заведением. Бифштекс внутри оказался практически сырым — его лишь немного обжарили с двух сторон.
Кафе «Джолли Вэй», открывшееся в Новосибирске в 2011 году, было первым заведением фастфуда, в котором можно сделать заказ и получить готовое блюдо, не выходя из машины. Сейчас такие точки в городе есть у сетей Burger King и KFC.
«Джолли Вэй» не первое заведение, предложившее бургеры с рисунком на булочке. Так делают, например, в открывшемся недавно заведении Real Burgers на улице Ленина.
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