Ещё
Традиции + ручная работа: деревянная посуда и декор FUGA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Традиции + ручная работа: деревянная посуда и декор FUGA 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Мы продолжаем знакомить вас с классными российскими брендами, чьи изделия можно купить в магазине INMYROOM. О вдохновении и производстве нам рассказала основатель бренда FUGA Яна Османова.
— Я основала бренд в 2015 году, вдохновившись традиционным прикладным искусством. Поэтому каждый предмет FUGA — гармония традиций и современности, функциональности и связи с природой.
— Вообще фуга — это повторение одной музыкальной темы несколькими голосами, то есть разнообразие. Так же и у нас — разнообразие во всем (в материалах, дизайне, подходе к работе).
— Мы делаем посуду, разделочные доски и даже вазы из дерева.
— Мы вдохновляемся русскими традициями. Например, посуда «Листья» по форме повторяет листву наших деревьев. А вазы и разделочные доски из коллекции «Хлеб» по фактуре напоминают колосья.
— Все наши изделия создаются вручную с помощью северных ремесленных техник. Основной материал — дуб. Он очень прочный, а вещества в его древесине обладают целительными свойствами.
— В качестве финишного покрытия мы используем льняное масло, натуральный аналог лака. Для тонирования воспроизводим в лабораторных условиях процесс морения дерева. Поэтому у предметов такой насыщенный цвет.
— Мы часто работаем с ресторанами и отелями, изготавливаем для них посуду на заказ. Например, для сети ресторанов Владимира Парельмана, отеля Four Seasons, ресторанов LavkaLavka.
— Все изделия мультифункциональны: один и тот же предмет послужит владельцу на кухне, в столовой, гостиной и даже на природе.
В магазине INMYROOM можно купить товары для дома FUGA.
Inmyroom: последние новости
В Каннах вручили архитектурную премию MIPIM Awards В Музее архитектуры проходит выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм Революции» В Пушкинский музей могут привезти «Мону Лизу» из Лувра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 российских фильмов, которыми можно гордиться8
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией125
Какой сериал самый дорогой в истории19
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение