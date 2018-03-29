Традиции + ручная работа: деревянная посуда и декор FUGA

Мы продолжаем знакомить вас с классными российскими брендами, чьи изделия можно купить в магазине INMYROOM. О вдохновении и производстве нам рассказала основатель бренда FUGA Яна Османова.

— Я основала бренд в 2015 году, вдохновившись традиционным прикладным искусством. Поэтому каждый предмет FUGA — гармония традиций и современности, функциональности и связи с природой.

— Вообще фуга — это повторение одной музыкальной темы несколькими голосами, то есть разнообразие. Так же и у нас — разнообразие во всем (в материалах, дизайне, подходе к работе).

— Мы делаем посуду, разделочные доски и даже вазы из дерева.

— Мы вдохновляемся русскими традициями. Например, посуда «Листья» по форме повторяет листву наших деревьев. А вазы и разделочные доски из коллекции «Хлеб» по фактуре напоминают колосья.

— Все наши изделия создаются вручную с помощью северных ремесленных техник. Основной материал — дуб. Он очень прочный, а вещества в его древесине обладают целительными свойствами.

— В качестве финишного покрытия мы используем льняное масло, натуральный аналог лака. Для тонирования воспроизводим в лабораторных условиях процесс морения дерева. Поэтому у предметов такой насыщенный цвет.

— Мы часто работаем с ресторанами и отелями, изготавливаем для них посуду на заказ. Например, для сети ресторанов Владимира Парельмана, отеля Four Seasons, ресторанов LavkaLavka.

— Все изделия мультифункциональны: один и тот же предмет послужит владельцу на кухне, в столовой, гостиной и даже на природе.

В магазине INMYROOM можно купить товары для дома FUGA.