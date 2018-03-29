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Lotte в Самаре: интерьеры первого в регионе пятизвездочного отеля
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Lotte в Самаре: интерьеры первого в регионе пятизвездочного отеля 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Дизайн-проект по оформлению внутренних помещений разработала итальянская компания Bertone.
Всего в гостинице будет 193 номера разного уровня комфортности: Супериор (от 34,4 до 35,3 кв. м) — 134 номера, Делюкс (34,4 кв. м) — 30 номеров, Полулюкс (от 35,3 до 41,8 кв. м) — 19 номеров, Люкс (47,6 кв. м) — девять номеров, Президентские апартаменты (145 кв. м) — один номер.
На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На первом этаже разместится ресторан AquaGrill с международной концепцией кухни Surf& Turf: морепродукты и мясо, приготовленные на дровяном гриле, а также блюда русской, азиатской и средиземноморской кухни на выбор, классические японские закуски и авторские десерты.
Еще один ресторан — Terrazza — площадью 283,5 кв. м будет работать на четвертом этаже отеля. Он предназначен специально для проведения завтраков и закрытых мероприятий. В ресторане можно будет выйти на террасу с видом на город.
Для проведения торжественных и деловых мероприятий, банкетов и конференций в отеле есть 12 залов разной вместимости — например, зал-трансформер «Кристалл» площадью 530 кв. м.
Инфраструктура для отдыха представлена инфинити-бассейном с противотоком, аквазоной с гидромассажной ванной, финской сауной и хаммамом, а также массажными кабинетами. Для занятий спортом предусмотрен фитнес-центр, оснащенный оборудованием Technogym. Кстати, жители Самары тоже смогут воспользоваться всеми услугами разово или купив абонемент.
Кроме того, на территории отеля предусмотрен двухуровневый паркинг на 96 мест — он позволит не загружать автомобилями центральные улицы исторического центра города.
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