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Заказ блюд из меню «Шоколадницы» стал доступен для пассажиров некоторых рейсов авиакомпании «Россия»
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Заказ блюд из меню «Шоколадницы» стал доступен для пассажиров некоторых рейсов авиакомпании «Россия» 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
Авиакомпания «Россия», входящая в группу "Аэрофлот", внедряет новую услугу — заказ дополнительного платного питания из меню сети кофеен «Шоколадница».
Заказать блюда из «Меню от Шоколадницы» смогут пассажиры рейсов FV5501-5949 из аэропорта Внуково — это популярные туристические направления, такие как Ларнака, Прага, Сочи, Пафос и другие.
В специальное бортовое меню войдут самые популярные блюда «Шоколадницы»: роллы «Цезарь» и «Филадельфия», клаб-сэндвич, овсяная, рисовая и пшенная каши, сырники, блины. Среди десертов — медовик, торты «Прага» и «Опера», ванильные и шоколадные эклеры, чизкейк «Орео».
Все блюда упакованы в брендированные индивидуальные ланч-боксы. Десерты стоят от 195 рублей, завтраки от 250 рублей, сэндвичи — от 350 рублей.
Блюда «Шоколадницы» пассажиры смогут заказать в дополнение к бесплатному рациону, предлагаемому на рейсах авиакомпании «Россия». Сейчас в стоимость билета включены легкая закуска и прохладительные напитки на рейсах продолжительностью до четырех часов и горячее питание на более долгих рейсах.
Заказать дополнительное питание нужно заранее через раздел «Управление бронированием» на официальном сайте авиакомпании или у представителей «России» в аэропортах — в период от 30 дней до 7 часов до времени вылета, уточняет Horeca Magazine.
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