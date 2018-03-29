Заказ блюд из меню «Шоколадницы» стал доступен для пассажиров некоторых рейсов авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» , входящая в группу "Аэрофлот" , внедряет новую услугу — заказ дополнительного платного питания из меню сети кофеен «Шоколадница».

Заказать блюда из «Меню от Шоколадницы» смогут пассажиры рейсов FV5501-5949 из аэропорта Внуково — это популярные туристические направления, такие как Ларнака, Прага, Сочи, Пафос и другие.

В специальное бортовое меню войдут самые популярные блюда «Шоколадницы»: роллы «Цезарь» и «Филадельфия», клаб-сэндвич, овсяная, рисовая и пшенная каши, сырники, блины. Среди десертов — медовик, торты «Прага» и «Опера», ванильные и шоколадные эклеры, чизкейк «Орео».

Все блюда упакованы в брендированные индивидуальные ланч-боксы. Десерты стоят от 195 рублей, завтраки от 250 рублей, сэндвичи — от 350 рублей.

Блюда «Шоколадницы» пассажиры смогут заказать в дополнение к бесплатному рациону, предлагаемому на рейсах авиакомпании «Россия». Сейчас в стоимость билета включены легкая закуска и прохладительные напитки на рейсах продолжительностью до четырех часов и горячее питание на более долгих рейсах.

Заказать дополнительное питание нужно заранее через раздел «Управление бронированием» на официальном сайте авиакомпании или у представителей «России» в аэропортах — в период от 30 дней до 7 часов до времени вылета, уточняет Horeca Magazine.