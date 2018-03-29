Питание в ресторанах и кафе опасно из-за фталатов

Питание в ресторанах, кафе и других заведениях быстрого питания повышает уровень опасных химических веществ в организме, утверждают ученые Университета Джорджа Вашингтона . Известно, что фталаты, группа химических веществ, используемых в пищевой упаковке и перерабатывающих материалах, влияет на гормоны у людей и связаны с длинным списком проблем со здоровьем.

Исследование является первым, которое сравнило экспозицию фталатов у людей, которые питались домашними блюдами и едой в общепите. Согласно данным исследования, участники, сообщившие о потреблении большего количества блюд в ресторане, фаст-фуде и кафетериях, имели уровень фталата на 35 процентов выше, чем у тех, кто готовил обеды самостоятельно из продуктов, приобретенных в магазине.

Ведущий исследователь Ami Zota говорит: «Эти результаты предполагают, что пища, приготовленная в домашних условиях, с меньшей вероятностью содержит фталаты, химические вещества, связанные с проблемами фертильности, осложнениями беременности и другими проблемами со здоровьем». В целом, Zota с коллегами проанализировали данные более 10 250 участников, которые сообщили о том, что они ели и откуда их пища приходила в предыдущие 24 часа. Затем эксперты проанализировали связь между тем, что люди ели, и уровнями продуктов распада фталата в образце мочи каждого человека.

Исследователи обнаружили:

Связь между воздействием фталатов и обедом была значимой для всех возрастных групп, но наибольшее значение ассоциации было у подростков; Подростки, которые являются частыми потребителями фаст-фуда и других продуктов, приобретенных за пределами дома, имели на 55 процентов более высокие уровни фталатов по сравнению с теми, кто потреблял еду дома; Некоторые продукты, особенно чизбургеры и другие сэндвичи, оказались связаны с повышенным уровнем фталатов, но только в том случае, если они были приобретены в магазине быстрого питания, в ресторане или в кафетериях. Исследование также оказало, что бутерброды, потребляемые в ресторанах быстрого питания, ресторанах или кафетериях, были связаны с 30-процентным уровнем фталата во всех возрастных группах.

«Беременные женщины, дети и подростки наиболее уязвимы к токсическому воздействию веществ, разрушающих гормоны, поэтому важно найти способы ограничить их воздействие. В будущих исследованиях следует изучить наиболее эффективные меры по удалению фталатов из продовольствия», отметили авторы. Они добавили, что результаты тревожны, потому что значительная часть населения регулярно еду за пределами дома.

Многие продукты содержат фталаты, в том числе коробки для пищи, перчатки, используемые для обработки пищевых продуктов, оборудование для пищевой промышленности и другие предметы, используемые при производстве ресторана, кафетерий и фаст-фудов. Предыдущие исследования показывают, что эти химические вещества могут выщелачиваться из пластиковых контейнеров или обертываться в пищу.