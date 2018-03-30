Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Люди, которые чаще едят в кафе и ресторанах, в большей степени подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто готовит еду дома. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона . Результаты их исследования опубликованы в журнале Environment International.

По словам Ами Зоты, доцента кафедры здравоохранения окружающей среды и профессиональной медицины школы общественного здоровья Milken Institute при университете, исследование предполагает, что в еде, приготовленной не дома, может быть больше фталатов.

Эти химические вещества представляют собой соли и эфиры фталевой кислоты и способствуют нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.

Зота и ее коллеги взяли за основу данные Национального исследования здоровья и питания населения, проведенного в США в период с 2005 по 2014 год. Более чем 10 тысяч участников просили вспомнить о том, чем они питались в последние 24 часа. Более 60% сообщили, что ели не дома.

После этого специалисты анализировали связи между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме. Выяснилось, что у людей, которые чаще обедали в кафе и ресторанах, чем дома, уровень этих веществ был выше почти на 35%.

Больше всего воздействию фталатов оказались подвержены подростки (уровень этих веществ у них был на 55% выше, чем у тех, кто ест дома). Ученые также выяснили, что некоторые виды продуктов — в частности, чизбургеры и другие виды сэндвичей — были связаны с увеличением фталатов в организме, но только в том случае, если они были куплены в кафе или ресторане.

"Беременные женщины, дети и подростки наиболее уязвимы перед токсичным воздействием химических веществ, нарушающих работу гормонов, поэтому важно найти способы ограничить и воздействие на них, — говорит Юлия Варшавски, возглавляющая исследование. — Будущие работы на эту тему должны быть посвящены изучению эффективных мер по удалению фталатов из продуктов".