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Суши-ресторану в Новосибирске запретили продавать роллы 3 месяца
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Суши-ресторану в Новосибирске запретили продавать роллы 3 месяца 

АиФ-Новосибирск 54 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сети ресторанов «Харакири», занимающихся производством и реализацией суши и роллов, запретили в течении 3 месяцев заниматься реализацией своей продукции из-за отравления посетителей опасными бактериями. Их работу приостановил Центральный районный суд. Об этом сообщает «БК 54 ru» со ссылкой на Центральный районный суд.
Жители мегаполиса заказали суши и роллы из ресторана доставки и получили отравления. Всего пострадало 5 человек, их доставили в больницу. Проверка показала, что работают в этом заведении общепита с нарушениями, на кухне нет раковины и специальных ламп, которые бы очищали помещение от бактерий.
В результате проверки заведения суд признал фирму ООО «Суши-Экспресс» виновной в «нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В наказание приостановили деятельность кулинарного цеха «Харакири» на 90 дней, начиная с 20 марта.
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