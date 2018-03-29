Краб спас свою жизнь схватив нож и размахивая им перед камерой

Крабовое мясо признанный деликатес, но далеко не все крабы готовы сдаться сразу на милость повара. Этот, к примеру, защищал свою жизнь с ножом в руках.

Видео снял повар небольшого бразильского ресторана. По его комментариям становится понятно: несколько сородичей членистоногого уже отправились в кипящую воду.

Последний краб сумел схватить маленький нож на кухне и принялся атаковать повара. Тот взял нож побольше — на видео попала настоящая схватка!

В самом конце обессиливший краб все же выпускает нож. Но жизнь он заслужил: автор видео написал, что по достоинству оценил крабью храбрость и выпустил отважное создание на свободу.