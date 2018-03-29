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Краб спас свою жизнь схватив нож и размахивая им перед камерой
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Краб спас свою жизнь схватив нож и размахивая им перед камерой 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Крабовое мясо признанный деликатес, но далеко не все крабы готовы сдаться сразу на милость повара. Этот, к примеру, защищал свою жизнь с ножом в руках.
Видео снял повар небольшого бразильского ресторана. По его комментариям становится понятно: несколько сородичей членистоногого уже отправились в кипящую воду.
Последний краб сумел схватить маленький нож на кухне и принялся атаковать повара. Тот взял нож побольше — на видео попала настоящая схватка!
В самом конце обессиливший краб все же выпускает нож. Но жизнь он заслужил: автор видео написал, что по достоинству оценил крабью храбрость и выпустил отважное создание на свободу.
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