Ещё
В барах и ресторанах появятся таблички «18+»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В барах и ресторанах появятся таблички «18+» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Петербургские депутаты требуют предупреждать посетителей о недопустимости присутствия несовершеннолетних в питейных заведениях.
В Петербурге есть масса мест, где несовершеннолетним запрещено находиться. Это секс-шопы, бары, пивные рестораны, рюмочные и прочие подобные заведения. Вот только мало кто из подростков и их родителей об этом знает. Так что взрослые частенько заходят в такие места в компании с детьми. Исправить эту ситуацию решил депутат питерского Заксобрания Александр Тетердинко.
Парламентарий внёс законопроект, требующий от владельцев злачных заведений вешать на входе табличку с запретом на вход несовершеннолетних. Как она будет выглядеть, закон не уточняет, возможно на ней будет написано «18+». Или «Только для взрослых». Или «Несовершеннолетним вход воспрещён». Но это не важно, главное, чтобы сразу было ясно: это место не для тех, кому нет восемнадцати.
«Закон требует, чтобы владельцы таких заведений принимали меры по недопущению на свою территорию несовершеннолетних, — объяснил Тетердинко. — Между тем ответственности за нарушение этого требования нет, что приводит к фактическому его игнорированию со стороны предпринимателей».
По замыслу депутата, его поправки в городской закон «Об административных правонарушениях» исправят этот пробел. И не только его: аналогичная ситуация с заведениями, где несовершеннолетним находиться можно, но только днём или вместе с родителями, — это интернет-клубы, рестораны, развлекательные комплексы, сауны. Там тоже на входе должны появиться соответствующие таблички. А тех бизнесменов, которые их не повесят, будет ждать штраф. Для индивидуальных предпринимателей он составит от трёх до пяти тысяч рублей, для организаций — 10-15 тысяч.
Парламентская газета: последние новости
В Тюменской области разберутся с чиновниками, устроившими банкет в день национального траура Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерово Красный Крест объявил сбор средств на помощь семьям погибших в пожаре в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров6
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Объявлены первые участники «Нашествия-2018»5
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение