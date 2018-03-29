В барах и ресторанах появятся таблички «18+»

Петербургские депутаты требуют предупреждать посетителей о недопустимости присутствия несовершеннолетних в питейных заведениях.

В Петербурге есть масса мест, где несовершеннолетним запрещено находиться. Это секс-шопы, бары, пивные рестораны, рюмочные и прочие подобные заведения. Вот только мало кто из подростков и их родителей об этом знает. Так что взрослые частенько заходят в такие места в компании с детьми. Исправить эту ситуацию решил депутат питерского Заксобрания Александр Тетердинко

Парламентарий внёс законопроект, требующий от владельцев злачных заведений вешать на входе табличку с запретом на вход несовершеннолетних. Как она будет выглядеть, закон не уточняет, возможно на ней будет написано «18+». Или «Только для взрослых». Или «Несовершеннолетним вход воспрещён». Но это не важно, главное, чтобы сразу было ясно: это место не для тех, кому нет восемнадцати.

«Закон требует, чтобы владельцы таких заведений принимали меры по недопущению на свою территорию несовершеннолетних, — объяснил Тетердинко. — Между тем ответственности за нарушение этого требования нет, что приводит к фактическому его игнорированию со стороны предпринимателей».

По замыслу депутата, его поправки в городской закон «Об административных правонарушениях» исправят этот пробел. И не только его: аналогичная ситуация с заведениями, где несовершеннолетним находиться можно, но только днём или вместе с родителями, — это интернет-клубы, рестораны, развлекательные комплексы, сауны. Там тоже на входе должны появиться соответствующие таблички. А тех бизнесменов, которые их не повесят, будет ждать штраф. Для индивидуальных предпринимателей он составит от трёх до пяти тысяч рублей, для организаций — 10-15 тысяч.