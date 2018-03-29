Хозяин «Адской кухни» откроет ресторан в самом красивом здании Нижнего Новгорода

В новом строении на Верхневолжской набережной планирует открыть ресторан известный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев . Постройка на набережной, кстати, была признана самым красивым зданием города по итогам рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода. Проект ресторана создан архитектурной мастерской «Архстрой». Его авторами стали маститый архитектор Александр Дехтяр и его молодая коллега Ольга Барабанова

Константин Ивлев рассказал, что Нижний Новгород был выбран для регионального проекта благодаря тому, что «это безумно красивый, с интереснейшим историко-культурным наследием регион, который пользуется особой популярностью у туристов и путешественников». Кроме этого, шеф-повар считает нашу область богатой вкусными региональными продуктами.

— Об этом не всегда знают даже сами местные жители. Думаю, настало время вспомнить о фермерских хозяйствах и их продукции. Наша задача — создать соответствующие современным тенденциям ресторанные проекты с рациональным соотношением цены и качества блюд, которые в основном будут готовиться из местных продуктов, — поделился кулинар.

Панорамный многоуровневый ресторанный комплекс «Парк Культуры» откроется к лету этого года, заведение будет разбито на несколько зон.

— В этом проекте мы объединим кулинарию и искусство, — рассказывает Константин Ивлев. — Во флагманском ресторане комплекса мы организуем картинную галерею с работами нижегородских мастеров из частных коллекций. Также ресторанный комплекс вместит в себя демократичное кафе с летней верандой и оформленный в виде глыбы льда водка-бар — здесь напитки будут составляться на основе водки.

Также компания шеф-повара планирует провести реновацию ресторанов в гостинице «Ока».