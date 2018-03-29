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Хозяин «Адской кухни» откроет ресторан в самом красивом здании Нижнего Новгорода
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Хозяин «Адской кухни» откроет ресторан в самом красивом здании Нижнего Новгорода 

nn.ru 24 минуты назад
Фото: nn.ru
В новом строении на Верхневолжской набережной планирует открыть ресторан известный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев. Постройка на набережной, кстати, была признана самым красивым зданием города по итогам рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода. Проект ресторана создан архитектурной мастерской «Архстрой». Его авторами стали маститый архитектор Александр Дехтяр и его молодая коллега Ольга Барабанова.
Константин Ивлев рассказал, что Нижний Новгород был выбран для регионального проекта благодаря тому, что «это безумно красивый, с интереснейшим историко-культурным наследием регион, который пользуется особой популярностью у туристов и путешественников». Кроме этого, шеф-повар считает нашу область богатой вкусными региональными продуктами.
— Об этом не всегда знают даже сами местные жители. Думаю, настало время вспомнить о фермерских хозяйствах и их продукции. Наша задача — создать соответствующие современным тенденциям ресторанные проекты с рациональным соотношением цены и качества блюд, которые в основном будут готовиться из местных продуктов, — поделился кулинар.
Панорамный многоуровневый ресторанный комплекс «Парк Культуры» откроется к лету этого года, заведение будет разбито на несколько зон.
— В этом проекте мы объединим кулинарию и искусство, — рассказывает Константин Ивлев. — Во флагманском ресторане комплекса мы организуем картинную галерею с работами нижегородских мастеров из частных коллекций. Также ресторанный комплекс вместит в себя демократичное кафе с летней верандой и оформленный в виде глыбы льда водка-бар — здесь напитки будут составляться на основе водки.
Также компания шеф-повара планирует провести реновацию ресторанов в гостинице «Ока».
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