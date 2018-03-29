Суп из раков и говядина в устричном соусе: кто накормит гостей саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Челябинские рестораны, вероятно, не привлекут к организации питания гостей предстоящих в 2020 году саммитов ШОС БРИКС . Такое предположение высказал 29 марта на встрече с рестораторами член комитета по содействию развития территории для внутреннего туризма регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Пушкарёв . Он привёл в пример опыт Уфы, где в 2015 году проходила встреча глав стран Шанхайской организации содружества.

— Гостей кормили только в специально аккредитованных заведениях. Но даже там работали, как правило, повара из Москвы, — рассказал Дмитрий Пушкарёв. — Более того, все рестораны в центре города за день до саммита были опечатаны в целях безопасности. Попасть в них не могли даже владельцы.

Специально к саммиту в центре Уфы построили современный ресторан с богатым винным погребом и аквариумом, в котором плавают рыбы ценных пород и деликатесные крабы.

— Продуктам питания уделялось огромное внимание. Специально для ресторана выращивали скот, садили отдельные грядки с зеленью, — добавил Дмитрий Пушкарёв.

Для угощения гостей было выбрано направление «Паназиатская кухня». В меню гостей входили суп из раковых хвостов, блюда из утки, баранины и рыба. Отдельный стол готовили для многочисленных организаторов и прессы. На саммит ШОС в Уфу приехали полторы тысячи журналистов. Они могли попробовать лапшу с говядиной в устричном соусе, лосось терияки, жареный рис по-кантонски. По словам Дмитрия Пушкарёва, за три дня только шведский стол обошёлся в 12,5 миллиона рублей.

Местные повара привлекались на приготовления национальных блюд — гости саммита с удовольствием могли попробовать чак-чак, колбасу из конины, башкирский мёд.

— В этом плане Челябинску сложнее, потому что местной экзотики у нас нет, — сказал эксперт.

Единственное, на чём смогут заработать челябинские кафе и рестораны, — увеличение потока посетителей за счёт сотрудников полиции, которых привлекают в том числе из других городов и регионов, организаторов саммита. По словам Дмитрия Пушкарёва, такая возможность станет для ресторанов хорошим поводом поработать над повышением качества блюд и обслуживания.

Начальник отдела управления торговли администрации Челябинска Инна Красильник сообщила, что заведения города готовы принять чуть более 81 тысячи посетителей. При этом число ресторанов начинает сокращаться. Если в 2014 году работали 108 ресторанов, то в 2017-м осталось 97.