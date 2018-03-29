Ещё
Перезапуск сети «Хлеб и Вино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перезапуск сети «Хлеб и Вино» 

Itsmywine.ru 58 минут назад
Фото: Itsmywine.ru
Перезапуск сети «Хлеб и Вино»Спустя три года в сети «Хлеб и Вино» произошла практически революция: полностью обновили меню и винную карту. Еда от шеф-повара Евгения Василенко — простые и понятные блюда на каждый день по комфортным ценам: например, севиче из тунца или лосося — 370 рублей, утиная грудка — 540 рублей, а альтернативные стейки от Primebeef (трайтип, фланк, бавет) — 790 рублей. К каждой позиции подобрали по 2 вина по бокалам — 30 вариантов в формате пейринга. Теперь ждать сомелье необязательно — готовые решения на каждый день уже прописаны профессионалами.   Сама винная карта тоже полностью изменилась — теперь в ней больше 150 бутылок, где самая недорогая стоит 1100 рублей, а остальные — в 1,5-2 раза дешевле, чем в соседних ресторанах.  На стенах в марте — обложки Esquire (напомним, что один из совладельцев — писатель и главный редактор одноименного журнала Сергей Минаев). Далее плакаты будут обновлять — от фотографий постоянных гостей до картин студентов художественных ВУЗов. Музыка тоже сменилась — инди-поп, брит-поп и другие стили, отвечающие за настроение для вина. Теплый ламповый звук и такой же свет — мы все об этом давно мечтали.  Отдельной новостью идет изменение времени работы — теперь вся сеть открыта с 12:00 на обеды: простой конструктор с блюдами из основного меню с ощутимой выгодой — от 350 до 500 рублей. Завтраки на 1905 и Вернадского по-прежнему с 10 утра.  Итого, в городе вновь появилась сеть городских винотек с comfort food и самыми низкими ценами на отличные вина.  Заходите на бокал, обнимемсяХЛЕБ И ВИНО ТВЕРСКАЯ Тверская улица, 12, стр.2 ХЛЕБ И ВИНО УЛИЦА 1905 ГОДА Звенигородское шоссе, 3 (на территории бывшего завода Спектр) ХЛЕБ И ВИНО МАРОСЕЙКА Улица Маросейка, 15 ХЛЕБ И ВИНО ПАТРИАРШИЕ Б. Патриарший переулок, 12, стр.1 ХЛЕБ И ВИНО ЖК МИРАКС ПАРК Проспект Вернадского, 94, к.8Единый номер: +7 (495) 122-00-44
Itsmywine.ru: последние новости
Лучшие бары, открытые в 2017 году Забудьте Францию. Попробуйте вино из этих 6 неочевидных стран Какое вино стоит пить, когда ты смотришь на Дудя, Урганта, Хованского и прочих героев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как и за что артисты получают звания3
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Самые заметные роли Олега Анофриева4
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение