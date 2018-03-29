Перезапуск сети «Хлеб и Вино»Спустя три года в сети «Хлеб и Вино» произошла практически революция: полностью обновили меню и винную карту. Еда от шеф-повара Евгения Василенко — простые и понятные блюда на каждый день по комфортным ценам: например, севиче из тунца или лосося — 370 рублей, утиная грудка — 540 рублей, а альтернативные стейки от Primebeef (трайтип, фланк, бавет) — 790 рублей. К каждой позиции подобрали по 2 вина по бокалам — 30 вариантов в формате пейринга. Теперь ждать сомелье необязательно — готовые решения на каждый день уже прописаны профессионалами. Сама винная карта тоже полностью изменилась — теперь в ней больше 150 бутылок, где самая недорогая стоит 1100 рублей, а остальные — в 1,5-2 раза дешевле, чем в соседних ресторанах. На стенах в марте — обложки Esquire (напомним, что один из совладельцев — писатель и главный редактор одноименного журнала Сергей Минаев). Далее плакаты будут обновлять — от фотографий постоянных гостей до картин студентов художественных ВУЗов. Музыка тоже сменилась — инди-поп, брит-поп и другие стили, отвечающие за настроение для вина. Теплый ламповый звук и такой же свет — мы все об этом давно мечтали. Отдельной новостью идет изменение времени работы — теперь вся сеть открыта с 12:00 на обеды: простой конструктор с блюдами из основного меню с ощутимой выгодой — от 350 до 500 рублей. Завтраки на 1905 и Вернадского по-прежнему с 10 утра. Итого, в городе вновь появилась сеть городских винотек с comfort food и самыми низкими ценами на отличные вина. Заходите на бокал, обнимемсяХЛЕБ И ВИНО ТВЕРСКАЯ Тверская улица, 12, стр.2 ХЛЕБ И ВИНО УЛИЦА 1905 ГОДА Звенигородское шоссе, 3 (на территории бывшего завода Спектр) ХЛЕБ И ВИНО МАРОСЕЙКА Улица Маросейка, 15 ХЛЕБ И ВИНО ПАТРИАРШИЕ Б. Патриарший переулок, 12, стр.1 ХЛЕБ И ВИНО ЖК МИРАКС ПАРК Проспект Вернадского, 94, к.8Единый номер: +7 (495) 122-00-44