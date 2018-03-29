Ещё
В Нячанге открылся новый отель Vinpearl
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нячанге открылся новый отель Vinpearl 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Новый пятизвёздочный кондоминиум Vinpearl Nha Trang Empire открылся в Нячанге
40-этажное здание располагает 1 221 номером, а, также, такими удобствами, как бесплатный Wi-Fi, крытый и открытый бассейны, бар, ресторан и спа-салон.
Отель построен в одном здании с торговым центром Vincom Plaza, который открылся в декабре прошлого года.
Новый отель стал восемнадцатым отелем Vinpearl. Их владелец — Фам Нат Вуонг — является самым богатым человеком Вьетнама и недавно в очередной раз вошел в список Forbes.
Источник: BizHub
Вьетнам сегодня: последние новости
Красота вьетнамских уличных торговок вдохновляет шведского фотографа Работу вьетнамского художника выставят на аукцион во Франции 8 блюд, которые надо обязательно попробовать в Хюэ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»36
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение