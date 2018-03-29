В Нячанге открылся новый отель Vinpearl

Новый пятизвёздочный кондоминиум Vinpearl Nha Trang Empire открылся в Нячанге

40-этажное здание располагает 1 221 номером, а, также, такими удобствами, как бесплатный Wi-Fi, крытый и открытый бассейны, бар, ресторан и спа-салон.

Отель построен в одном здании с торговым центром Vincom Plaza, который открылся в декабре прошлого года.

Новый отель стал восемнадцатым отелем Vinpearl. Их владелец — Фам Нат Вуонг — является самым богатым человеком Вьетнама и недавно в очередной раз вошел в список Forbes

Источник: BizHub