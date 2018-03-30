Путешественник собрал в одну книгу рецепты от Карелии до Камчатки

Книгу рецептов Русского севера на следующей неделе презентуют в Перми.

Исследователь северной кухни, бывший шеф-повар одного из пермских ресторанов Рашид Рахманов собрал уникальные рецепты Русского Севера от Карелии до Камчатки в одной книге.

Как сообщает интернет-газета «Текст», в энциклопедии российской кухни «Север греет. Коллекция рецептов Русского Севера от Карелии до Камчатки» (0+) есть главы, посвященные коми-пермяцкой кухне.

— Северная кухня народов России способна стать новым модным направлением. Она подарила миру такие кулинарные методы, как закваска, мочение, посол, ферментации, — пишет «Текст».

Презентация книги кулинара-путешественника пройдет 4 апреля в библиотеке им. А. С. Пушкина в Перми.