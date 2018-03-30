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Путешественник собрал в одну книгу рецепты от Карелии до Камчатки
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Путешественник собрал в одну книгу рецепты от Карелии до Камчатки 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Книгу рецептов Русского севера на следующей неделе презентуют в Перми.
Исследователь северной кухни, бывший шеф-повар одного из пермских ресторанов Рашид Рахманов собрал уникальные рецепты Русского Севера от Карелии до Камчатки в одной книге.
Как сообщает интернет-газета «Текст», в энциклопедии российской кухни «Север греет. Коллекция рецептов Русского Севера от Карелии до Камчатки» (0+) есть главы, посвященные коми-пермяцкой кухне.
— Северная кухня народов России способна стать новым модным направлением. Она подарила миру такие кулинарные методы, как закваска, мочение, посол, ферментации, — пишет «Текст».
Презентация книги кулинара-путешественника пройдет 4 апреля в библиотеке им. А. С. Пушкина в Перми.
По материалам: ptzgovorit.ru
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