Звездные повара помогут людям с заболеваниями почек

Традиционный Международный гастрономический саммит, где можно будет узнать все о самых необычных кулинарных традициях мира, в этом году пройдет в Сингапуре.

На 22-м Гастросаммите еды и вина, который продлится практически весь апрель — со 2 по 29, — лучшие шеф-повара мира представят самые любопытные и неординарные кухни, существующие сегодня. Именно поэтому мероприятие пройдет под лозунгом «Открытие»: для посетителей откроется целая гамма новых необычных вкусов. Презентовать блюда будут звездные повара, обладатели мишленовских звезд, которые прибудут в Сингапур с разных континентов: из Европы, Азии, Америки. В ходе фестиваля лучшим из лучших будут вручены престижные гастрономические награды.

Ежегодный гастрономический саммит формирует новые тренды в мире кулинарии, которые впоследствии подхватывают повара в разных странах. Туристы же, которые прибудут в Сингапур, на протяжении целого месяца смогут наслаждаться эксклюзивными блюдами, которые в рамках фестиваля будут представлены практически в каждом ресторане города. Кроме того, они смогут принять участие в мастер-классах лучших шеф-поваров мира и прослушать лекции об истории кулинарии.

В рамках фестиваля пройдет благотворительный ужин, все средства от которого будут перечислены на лечение пациентов с заболеваниями почек. Сегодня Сингапур вышел на одно из первых мест в мире по количеству пациентов с хронической почечной недостаточностью.

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