Петербургский ресторанный фестиваль в течение месяца выберет лучшие блюда к ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. / ТАСС /. Четвертый Петербургский ресторанный фестиваль, организованный городским комитетом по развитию туризма, выберет лучшие блюда к чемпионату мира по футболу. Рестораны смогут в течение апреля предложить посетителям и жюри свои варианты футбольного меню, сообщили в пресс-службе комитета.

"С 1 по 30 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет четвертый Петербургский ресторанный фестиваль. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, комитетом было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль футбольной тематике", — сказали в комитете.

Организаторы пояснили, что рестораны, пожелавшие участвовать в фестивале, формируют в своем меню тематические дегустационные сеты на футбольную тематику и в течение месяца будут предлагать их гостям по фиксированной цене — 990 или 1990 рублей. Многие рестораны уже сегодня приготовили фестивальные сеты. В них входят основные блюда, напитки и десерты, с помощью которых можно познакомиться с петербургской кухней и оценить мастерство поваров каждого заведения. Многие рестораны предлагают в рамках фестивальной программы блюда с использованием местных продуктов, в том числе грибов и ягод, приготовленные по авторским рецептам.

Посетители заведений смогут проголосовать за понравившийся набор блюд, это будет учитываться при подведении итогов фестиваля.

Ресторанные фестивали в Санкт-Петербурге приводятся осенью и весной. Их цель — помочь развитию ресторанной отрасли. «Благодаря фестивалю не только жители и гости города смогут лучше ориентироваться в многочисленных предложениях ресторанного рынка, но и рестораторы получат дополнительную возможность обменяться опытом и совместно генерировать идеи, направленные на развитие гастрономической отрасли», — сказал ранее журналистам председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев

Как отметили в комитете, участие в фестивале для ресторанов «добровольное и бесплатное». Заявки на участие подали несколько десятков заведений.