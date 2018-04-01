Ещё
Петербургский ресторанный фестиваль в течение месяца выберет лучшие блюда к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петербургский ресторанный фестиваль в течение месяца выберет лучшие блюда к ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Четвертый Петербургский ресторанный фестиваль, организованный городским комитетом по развитию туризма, выберет лучшие блюда к чемпионату мира по футболу. Рестораны смогут в течение апреля предложить посетителям и жюри свои варианты футбольного меню, сообщили в пресс-службе комитета.
"С 1 по 30 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет четвертый Петербургский ресторанный фестиваль. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, комитетом было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль футбольной тематике", — сказали в комитете.
Организаторы пояснили, что рестораны, пожелавшие участвовать в фестивале, формируют в своем меню тематические дегустационные сеты на футбольную тематику и в течение месяца будут предлагать их гостям по фиксированной цене — 990 или 1990 рублей. Многие рестораны уже сегодня приготовили фестивальные сеты. В них входят основные блюда, напитки и десерты, с помощью которых можно познакомиться с петербургской кухней и оценить мастерство поваров каждого заведения. Многие рестораны предлагают в рамках фестивальной программы блюда с использованием местных продуктов, в том числе грибов и ягод, приготовленные по авторским рецептам.
Посетители заведений смогут проголосовать за понравившийся набор блюд, это будет учитываться при подведении итогов фестиваля.
Ресторанные фестивали в Санкт-Петербурге приводятся осенью и весной. Их цель — помочь развитию ресторанной отрасли. «Благодаря фестивалю не только жители и гости города смогут лучше ориентироваться в многочисленных предложениях ресторанного рынка, но и рестораторы получат дополнительную возможность обменяться опытом и совместно генерировать идеи, направленные на развитие гастрономической отрасли», — сказал ранее журналистам председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.
Как отметили в комитете, участие в фестивале для ресторанов «добровольное и бесплатное». Заявки на участие подали несколько десятков заведений.
ТАСС: последние новости
Ярославец пожаловался в ФАС на рекламу "Яндекс.Такси" из-за цены 49 руб. за поездку Пожар на кухне ресторана в Большом Сухаревском переулке в Москве ликвидирован Рязанский губернатор предложил сделать "грибы с глазами" гастробрендом региона
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?19
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение