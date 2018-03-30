Сообразили на двоих: отзыв о ресторане греческой кухни Simple Greece

Расположение

Юля: Как же круто, что до нашей Греции не нужно лететь несколько часов на самолете. Находится она буквально в двух минутах от метро Новокузнецкая, ровно на том самом месте, где раньше располагалось кафе Greek Gyros Miko. Теперь это Simple Greece — уютное местечко для настоящих ценителей греческой кухни. Таких, как Наташа, например. За то время, что мы добирались от офиса до ресторана, она рассказала мне о еде греков столько, что я еле сдержалась, чтобы не крикнуть с порога «мне, пожалуйста, всего и сразу»!

Наталья: Я фанат Греции, много раз там бывала (и мечтаю скорее поехать еще). Но именно поэтому с большой настороженностью отношусь к ресторанам греческой кухни в Москве. Но то, что шеф ресторана — грек убедило меня сходить на разведку. Тем более, что и добираться удобно: Simple Greece находится на Пятницкой в шаговой доступности от метро. Новокузнецкая поближе, Третьяковская чуть подальше, до нее мы шли после ужина в тщетных попытках хотя бы немножко растрясти съеденное, ну для начала так чтобы начать опять дышать.

Интерьер и атмосфера

Юля: Это место определенно похоже на типичную аутентичную греческую таверну, какой я ее себе всегда представляла. Небольшое, но очень уютное пространство: столов не так много, и все они расположены близко друг к другу. «Так задумано», — с гордой улыбкой рассказывает шеф-повар Варданес Бабаян, добавляя, что это помогает создать атмосферу близости между людьми.

Кстати, Варданес — тот вымирающий вид шефов, которые выходят в зал, общаются с посетителями и целиком берут на себя ответственность за атмосферу в заведении. Мы не заметили, как слово за слово, проболтали с ним около часа. За это время Наташа успела немного подтянуть свой греческий и обсудить детали приготовления некоторых блюд, а я — узнать почти все о жизни в Греции, культуре еды и окончательно влюбиться в эту страну.

Наталья: Без пафоса — такую табличку можно было бы смело повесить на дверях заведения. Станы отделаны бело-синей плиткой в лучших греческих традициях. Кухня открытая, можете сидеть, попивать сок, пиво или вино (последнее придется пока прихватить с собой) и наблюдать, как на гриле жарится ваш халуми и подогревается пита. Абсолютный милый моему сердцу минимализм, напоминающий и крошечных нетуристических тавернах на Родосе и Крите.

Еда Юля: О том, с каким настроем я вошла в заведение, вы уже знаете. Глаза разбегались, поэтому мы взяли подсказку «помощь шефа» и попросили Варданеса угостить нас своими фирменными блюдами. На столе появился греческий салат, который сами греки, кстати, называют деревенским, оливковое масло, сыр фета, горячие питы (прощай диета), Greek Kebab, домашняя запеканка из фарша и макарон пастиццио, сувлаки, запеченый сыр халуми и десерт.

Думаю, нет смысла рассказывать о каждом пункте меню отдельно, потому что фантастически вкусно было абсолютно все, даже самая обыкновенная пита с сыром и оливковым маслом. В следующий раз нам посоветовали заказать пиццу (говорят, она здесь какая-то особенная), а еще стейки.

Наталья: Меню строго делится на две части. В первой вы найдете все то, без чего не может обойтись ни одно кафе в центре — борщ, пицца (шеф уверяет, что родина пиццы — Греция, а итальянцы просто присвоили хорошую идею). Но нас, конечно, интересовали греческие блюда, ради которых мы и приехали. Юля уже перечислила все, что мы попробовали. От смерти путем переедания нас спасло только то, что мы попросили сделать нам мезе (всего, но по чуть-чуть). Шеф поворчал, что это кипрская традиция, но сделал. Так что мы попробовали все.

Винная карта

Юля: Из алкоголя в Simple Greece пока только пиво, но винная карта обязательно появится. Пиво мы все же решили попробовать и ни на секунду не пожалели о своем решении. Кружку светлого крафтового вам точно захочется повторить.

Наталья: Винной лицензии у заведения пока нет, но скоро появится. Пока в ресторане действует пробковый сбор, то есть вы можете принести вино с собой и доплатить немного «за пробку». Мы не стали усложнять себе жизнь и выбрали светлое крафтовое пиво, которое оказалось неожиданно очень вкусным.

Вердикт

Юля: Судя по тому, что теперь мой плей-лист на 70% состоит из греческих песен, холодильник ровно настолько же из сыра фета, а в следующем месяце я иду на концерт одной популярной греческой группы (при том, что до этого фанатом Греции себя не считала), в Simple Greece каждому cтоит сходить хотя бы за вдохновением.

Это то место, в котором можно почувствовать себя на курорте, не выезжая за пределы Садового кольца. Место, где разговоры по душам происходят сами собой, и не важно, были вы с собеседником знакомы раньше или просто оказались за соседними столиками.

Наталья: У этого ресторана есть много преимуществ. Близко от метро, демократичные цены, настоящая аутентичная греческая кухня. Но я, откровенно говоря, рада, что он довольно далеко и от работы, и от дома. Потому что совместить греческую еду (наркотик нового поколения) и весеннюю диету решительно невозможно.