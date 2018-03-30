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Стоит съесть: где искать самые свежие мидии и полезные коктейли
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Стоит съесть: где искать самые свежие мидии и полезные коктейли 

Forbes.ru 1 час назад
Эта неделя лучше всего подходит для того, чтобы попробовать что-нибудь новое. Так, в Москве открылся ресторан с настоящей сибирской кухней, где подают все главные сибирские специалисты, от строганины до пельменей из щуки, а в здании бывшего завода «Динамо» заработал проект StrEat, объединивший рестораны уличной еды со всего мира. Отпраздновать этот гастрономический бум редакция предлагает в баре «Коробок», куда приезжает шеф-бармен лучшего бара мира по версии The World’s 50 Best Bars.
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