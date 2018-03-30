Грабители утащили из екатеринбургского кафе «Замес» 50 кг пельменей

В Екатеринбурге Свердловской области владельцы кафе обратились в полицию с заявлением об ограблении. Трое злоумышленников ворвались в заведение общественного питания и завладели десятками килограммов пельменей. С этой добычей нападавшие скрылись.

Преступление было совершено в кафе «Замес», расположенном в доме N12 на улице Пушкина в центре Екатеринбурга. Об этом сообщается в группе

"Замеса" в соцсети Facebook, а также на страничке одного из создателей заведения, шеф-повара Владимира Олькницкого.

По его словам, ограбление произошло 29 марта около 22:00, когда посетителей в кафе уже не было, и персонал готовился закрывать заведение. «В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями — они все выгребли», — пояснил шеф-повар. Его слова приводит

Znak.com По словам Владимира Олькницкого, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов пельменей. «Как раз к пятнице подготавливались», — посетовал шеф-повар на то, что теперь будет труднее накормить всех желающих отведать мяса под конец рабочей недели.

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Никто из сотрудников заведения не пострадал.

Такое ограбление могло произойти только на Урале, уверены представители «Замеса». «В результате этого вероломного ограбления был *** (украден) весь пельменный запас», — добавили они.

Владельцы кафе также заявили, что передали в полицию записи видеокамер, установленных в зале и на входе в кафе. Запись курьезного ограбления опубликована и в интернете.

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Между тем в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу заявили, что никаких сообщений об ограблении кафе в полицию не поступало.

Кафе «Замес», по словам Олькницкого, работает в уральской столице с 14 сентября 2017 года.